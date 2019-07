Podem s'absté finalment a la investidura de Sánchez a l'espera d'un acord

Els 42 diputats de Podem al Congrés dels Diputats s’abstindran a la investidura de Sánchez com a “gest” a l’espera d’un acord que permeti fer-la prosperar el pròxim dijous, segons fonts d’aquesta formació. Ho ha anunciat després del discurs de la portaveu del PSOE, Adriana Lastra, i just abans de l’inici de les votacions.Segons la formació d’Iglesias, l’objectiu és “facilitar les negociacions com duem a terme des de fa dos mesos amb les nostres contínues cessions”. Podem, asseguren aquestes fonts, seguirà “esperant el PSOE fins l’últi moment per tenir un govern”.Amb tot, l’entorn de Pablo Iglesias adverteix que “el temps s’acaba i el PSOE s’ha de moure”. “Pedro Sánchez no ha rebut ni un sol suport avui a la investidura tret del candidat del diputat càntabre de Revilla”, recorden en referència al representant del Partit Regionalista Càntabre que sumarà el seu vot als 123 del PSOE.

