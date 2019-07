El Govern urgeix Sánchez a pactar amb Podem i reprendre el diàleg «sense condicions»

▶️@meritxellbudo:“ens preocupen les declaracions de @sanchezcastejon q en les primeres hores del debat d’investidura ni ha mencionat CAT i quan ho ha fet és x dir q és un problema de https://t.co/cNklJL1R8r ho és, és un problema polític q s’ha de resoldre seient a dialogar” pic.twitter.com/B8RHHuhjt2 — Govern. Generalitat (@govern) July 23, 2019

Per al·lusions: ho tornarem a fer. — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) July 23, 2019

La reunió setmanal del Govern s'ha celebrat aquest dimarts mentre es produïa el debat d'investidura al Congrés dels Diputats. El to de Pedro Sánchez, sense concessions amb Catalunya, i l'enrocament de les negociacions amb Podem, que es mantindran fins a última hora, situen l'independentisme més proper al "no" que a l'abstenció . Malgrat això, la consellera de la Presidència, Meritxell Budó, ha tornat a insistir en la demanda de "diàleg sense exclusions ni condicions" perquè el conflicte -reduït pel líder del PSOE a una qüestió de "convivència- només es pot resoldre des de la política."El conflicte de Catalunya no és de convivència, és polític. Apel·lem al diàleg perquè el procés s'ha de respondre des de la política. En el moment en què hi hagi nou govern, hem de poder a seure per dialogar de tot sense exclusions", ha apuntat Budó, que ha urgit Sánchez a formar ja un executiu. "Demanem que sigui generós i sigui capaç d'arribar a acords perquè la ciutadania de l'Estat necessita un govern estable", ha dit. "Pactar no és cedir, és arribar a acords de governs de coalició", ha apuntat, al mateix temps que ha preferit que no hi hagi una repetició electoral a Espanya."El Govern, el que vol, és tenir un interlocutor estable per prendre decisions. Aquest és el nostre posicionament, perquè fa sis mesos que tenim un executiu en funcions a Madrid. No ens pertoca opinar sobre les dinàmiques de Junts per Catalunya i ERC", ha destacat la consellera de la Presidència, en un argumentari similar al de la setmana passada. En aquell moment va assenyalar que l'executiu era "neutral" sobre la investidura. Un dia més tard, Quim Torra va apostar pel "no" a Sánchez a través d'un article del qual va ser informada Budó i altres companys de l'executiu."Li pertoca a Sánchez ser capaç de formar govern. I demanem una mica d'humilitat, de capacitat negociadora, perquè tingui els suports necessaris per tal que sigui efectiva aquesta tasca", ha destacat la portaveu, que ha demanat incloure l'autodeterminació entre les carpetes de l'hipotètic diàleg amb l'Estat. "El líder del PSOE té aquesta setmana, fins al mes de setembre hi ha termini: si no, ens portarà a eleccions, que sembla que ho busqui", ha destacat la consellera.Un dels partidaris de votar en contra que ha fet explícita la seva opinió en els últims dies ha estat el president de la Generalitat, que ha estat esmentat per Sánchez durant el debat d'aquest matí. El missatge de Torra, que seguia en aquell moment el debat, ha estat clar: "Per al·lusions: ho tornarem a fer", ha apuntat a Twitter . Aquest "ho tornarem a fer", segons la consellera, és treure el conflicte de la justícia.Escassos minuts abans, el líder del PSOE ha retret a Laura Borràs, cap de files de Junts per Catalunya (JxCat) a Madrid, que Torra defensi la unilateralitat i que hagi fet seu el lema "Ho tornarem a fer" defensat per Jordi Cuixart, màxim dirigent d'Òmnium Cultural, al Tribunal Suprem. "No tornarà a passar", ha destacat Sánchez en referència a la tardor del 2017 i a la voluntat de Torra -i Cuixart- de tornar a exercir l'autodeterminació.

