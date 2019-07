El TC admet la demanda de la Generalitat contra el reglament d'adopció internacional

El Tribunal Constitucional ha admès a tràmit la demanda de la Generalitat contra el govern espanyol pel reglament d'adopció internacional. Es tracta d'una normativa que, segons l'executiu de Torra, envaeix les competències de l'administració catalana. És per aquest motiu que el Govern va dur l'abril passat el reglament al TC.El text va ser aprovat pel consell de ministres el 23 de març i "no recull l’acord bilateral establert el 2016 entre Catalunya i l’Estat sobre adopcions", segons va denunciar llavors el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani.Ara, el Constitucional estudiarà si la normativa envaeix les competències de la Generalitat. Per ara, ha obert termini perquè el Congrés dels Diputats, el Senat i el govern espanyol presentin al·legacions.

