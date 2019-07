El Barça inaugura la pretemporada amb una derrota contra el Chelsea (1-2)

El Barça ha inaugurat la pretemporada amb una derrota contra el Chelsea en el marc de la gira del club blaugrana pel Japó. Els blaugrana han perdut 1 a 2 amb gols dels anglesos Abraham i Barkley, i un del blaugrana Rakitic. El partit ha permès veure els primers minuts de blaugrana dels fitxatges Griezmann, De Jong i Neto, i també promeses com Riqui Puig, que aquesta temporada espera tenir més minuts que la passada campanya.El Barça ha intentat tenir la possessió durant la primera part amb una pressió intensa al davant. Riqui Puig ha deixat accions destacades, però els d'Ernesto Valverde no han estat precisos en els metres finals. De fet, les ocasions més clares dels primers minuts les ha tingut el Chelsea i així ha arribat el primer gol, obra d'Abraham al minut 34 després d'un error greu de Sergio Busquets. Dembelé ha tingut una oportunitat clara al final de la primera part, però el xut li ha sortit massa centrat i no ha provocat problemes per al porter.Valverde ha revolucionat l'onze a la segona part. Frenkie de Jong ha tingut els primers minuts de pretemporada ocupant la posició de migcampista defensiu, el rol de habitual de Sergio Busquets. La segona part ha seguit la tendència de la primera, amb un Barça que ha intentat tenir el domini del joc però sense precisió de cara a gol, malgrat que en alguna ocasió han obligat el porter del Chelsea ha esforçar-se. Amb el pas dels minuts, els blaugrana han concedit contraatacs als anglesos, que han pogut crear perill a l'àrea de Neto. Al minut 35, Barkley ha fet el segon.En els últims minuts el ritme del partit ha baixat malgrat que els blaugrana han continuat intentant arribar a l'àrea rival malgrat que no han aconseguit crear perill. Al temps afegit, Rakitic ha fet el gol de l'honor amb un bon xut des de la frontal de l'àrea. El resultat ja no s'ha mogut. El Barça jugarà dissabte contra el Vissel Kobe d'Andrés Iniesta i David Villa.

