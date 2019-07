Sánchez perd la primera votació amb l'abstenció de Podem i el «no» d'ERC

Derrota en primera votació. Tal com estava previst, Pedro Sánchez, líder del PSOE i president en funcions, no ha aconseguit aquest dimarts al migdia la majoria absoluta dels vots al Congrés per ser investit president. Calien 176 vots i mai es va preveure que els tingués. Però és que n'ha tingut menys dels esperats perquè el desacord amb Podem ha fet que es quedés només amb els 123 vots del seu partit i el del diputat del Partit Regionalista Càntabre. 124 vots, per tant. La votació ha estat nominal i hi han intervingut 346 dels 350 diputats perquè Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Josep Rull i Jordi Turull no ho han pogut fer perquè estan suspesos i els seus grups, ERC, i JxCat, no els han substituït.En contra de la investidura de Sánchez hi han votat els representants del PP, Ciutadans, Vox, ERC i Junts per Catalunya. Han estat 170 vots en total. S'han abstingut els 52 diputats que sumen Unides Podem, el PNB, Bildu, Compromís i altres formacions del grup mixt. Irene Montero, número dos de Podem i que ha votat per via telemàtica, ha optat per oposar-se a la candidatura de Sánchez, malgrat que el seu grup ha optat per l'abstenció. Montero havia votat prèviament als seus companys presents a l'hemicicle. El trencament de les negociacions amb Podem per les dificultats per arribar a un acord sobre el futur govern espanyol, que si es concreta serà de coalició, ha complicat extraordinàriament les coses. El PSOE reclama que Podem sigui "un soci lleial" i faci mes renúncies, el que Iglesias considera que és relegar-lo a un paper "decoratiu".Si l'acord no qualla abans de dijous -en la segona votació, que se celebra 48 hores després, n'hi ha prou amb tenir més vots a favor que en contra per ser investit- Sánchez no tindrà ni el sí d'Unides Podem ni la compromesa abstenció d'ERC , que com la del PNB i altres minories seria necessària arribat el cas i que arribaria amb ànim d'impedir el bloqueig. JxCat ha abandonat, després d'escoltar Sánchez i les seves nul·les concessions a l'independentisme, els seus dubtes i ha optat pel no encara que els seus vots no són en darrera instància necessaris.Atès que les dretes no contemplen abstenir-se per desbloquejar la situació, s'aniria doncs a un segon debat d'investidura. Aquest s'hauria de celebrar abans de dos mesos i, en cas d'un nou fracàs, les noves eleccions serien el 10 de novembre.

