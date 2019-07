VÍDEO L'escriptor Antoni Puigverd s'acomiada de TV3: «El procés m'ha fet patir molt»

L'escriptor Antoni Puigverd ha posat punt final 15 anys de tertúlies a TV3. Puigverd, que participava regularment al programa Els matins de TV3, es va acomiadar ahir de l'audiència agraint al programa la confiança i demanant disculpes a tota la gent a qui ha molestat la seva opinió. "Estic content d'haver participat a les tertúlies de TV3, però he decidit marxar i que la meva opinió es podrà seguir llegint als articles de La Vanguardia", ha explicatEls motius de la decisió? El procés. "Ja no estic per discutir. El procés m'ha fet patir molt i he quedat molt esqueixat. La discussió ja no m'aporta res personalment i em fa patir massa, i he decidit plegar. També per edat ja potser comença a tocar que passi altra gent", ha dit, i ha afegit que continuarà escrivint "amb el cap més tranquil".L'escriptor ha volgut afegir que Els matins de TV3 és una "illa de reflexió i debat tranquil sense l'excés de partidisme que ha aparegut en altres tertúlies". "Els Matins s'ha salvat d'això, però no TV3. Espero que ho pogueu mantenir", ha reblat Puigverd.

