La Pimec assenyala que el 2017 va ser «un bon any» per l'economia catalana

La patronal Pimec ha presentat aquest dimarts l’Anuari de la pime catalana 2019, que analitza la contribució de les petites i mitjanes empreses a l’economia de Catalunya a partir de les dades dels estats comptables de 82.061 empreses, en aquest cas corresponents al 2017, el darrer any disponible. El president de l'organització, Josep González, ha afirmat que "el 2017 va ser un bon any per l'economia, i podem avançar que el 2018 també ho serà". El líder empresarial ha lamentat la gran qualitat d'informes que anunciaven que les coses anirien malament, fruit del fet de "barrejar la política amb l'economia". Ha recordat que les pimes representen el 99,8% de les empreses existents, el 69,4% dels ocupats i el 62,4% del valor afegit brut (VAB).El director de l’Observatori de la Pimec, Modest Guinjoan, ha presentat el capítol monogràfic d’aquest any, dedicat a l’exportació de la pime i ha destacat que el 9,8% de les pimes va exportar l’any 2017. Per sectors d’activitat, un 5,1% de les empreses exportadores pertanyen al sector primari, un 25,7% a la indústria, un 1,9% a la construcció i un 7,8% als serveis. A més, ha exposat els resultats de les pimes exportadores comparats amb les no exportadores, tot afegint que les pimes exportadores són més grans, més productives i més rendibles, entre altres característiques identificades.Sobre el valor afegit brut de les empreses a l’economia catalana, Guinjoan ha comentat que el 56,9% prové de les pimes, el 35,9% de les grans empreses i el 4,5% dels serveis de no mercat i ha anunciat que “la rendibilitat financera de les pimes de Catalunya ha crescut fins a situar-se de manera estable en prop del 10% el 2016 i el 2017 amb un augment del valor afegit brut del 4,3% respecte al 2016”. D’altra banda, en relació al nivell de capitalització ha assegurat que continua augmentant any rere any. El 2017 es va situar en el 51,8% del passiu, un valor rècord històric.Guinjoan ha assenyalat que el pes de les pimes en el VAB català demostren que "són el principal generador d'activitat. El seu VAB va créixer en un 4,3%, que és molt important. S'incrementa el nombre d'empreses, s'incrementa el nombre d'ocupats per la seva activitat, hi va haver un 8,6% més de vendes i es milloren la rendibilitat financera i les ràtios de solvència, ha ressaltat Modest Guinjoan.Per part seva, el secretari d’Empresa i Competitivitat de la Generalitat de Catalunya, Joaquim Ferrer, ha declarat que el període en el qual es basa aquest estudi de Pimec “va ser positiu perquè les dades del registre mercantil així ho diuen”. Ferrer ha assegurat que “el Govern ofereix a les pimes eines d’ajuda a la internacionalització i fa que Catalunya estigui present a l’exterior per donar-la a conèixer i per captar inversió estrangera”.Durant l’acte, el director regional de Banc Sabadell a Barcelona, Xavier Comerma, ha posat en valor l’Anuari de l’Observatori de la PIMEC com a referent i com a eina indispensable d’informació empresarial. “Les pimes i el comerç exterior són elements clau per a la nostra entitat bancària. Som molt conscients que les petites i mitjanes empreses són les qui fan funcionar la nostra economia”, ha conclòs.L'Anuari de la Pimec és fruit del treball de l'Observatori Pimec, en col·laboració del departament d'Economia i Enpresa i el Banc Sabadell.

