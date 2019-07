Podem rebutja l'última oferta del PSOE per formar un govern de coalició

Desacord entre Unides Podem i el PSOE. La formació de Pablo Iglesias ha fet constar que ha rebutjar l'últim oferta dels socialistes per formar govern de coalició, una no que complica la investidura de Pedro Sánchez. Unides Podem considera insuficient disposar d'una vicepresidència amb accent social, i competències en joventut, habitatge, turisme i infància.La vicepresidenta del govern espanyol, Carmen Calvo, ja havia convocat la premsa al pati del Congrés per intentar-se imposar en la batalla pel relat amb Unides Podem. No volen aparèixer com els responsables del fracàs. Els anticapitalistes s'abstindran aquest dimarts a la investidura de Sánchez i l'acord de govern, que s'hauria de materialitzar abans de dijous, sembla cada cop més lluny. Calvo ha evitat donar detalls sobre la negociació però sí que ha ha insinuat que van oferir a Podem una vicepresidència.Els socialistes haurien ofert als de Pablo Iglesias una vicepresidència més simbòlica que efectiva i, almenys, els ministeris de joventut i habitatge. Molt lluny de les seves aspiracions que, després de la renúncia d'Iglesias a ser-hi, passen per cinc ministeris, entre ells els de Treball i Ensenyament.Calvo ha afirmat que ells no s'aixecaran de la taula i que no hi ha "alternativa a la investidura de Sánchez". La número dos del govern ha explicat que dilluns va trucar el negociador de Podem, Pablo Echenique, però que aquest li proposava desfer acords que, segons ella, estaven ja tancats.Hores abans, la coportaveu de Podem al Congrés, Ione Belarra, havia apuntat en declaracions a TVE que "en aquest moment" la seva formació preveu votar "no" a la primera sessió de la investidura aquest dimarts a l’espera d’un acord abans de dijous.Belarra ha assegurat durant aquest dimarts que Unides Podem treballarà “fins l’últim minut” perquè hi hagi un govern de coalició i “no permetrà que es menyspreu quatre milions de persones dient que el seu vot val menys”. “Anirem a la mesa de negociació en el moment que ells decideixin seure-hi”, ha dit, però “no és de rebut” que el PSOE només ofereixi a Podem un paper “decoratiu”. Ha insistit que Podem ha promès "lleialtat" a Sánchez en la qüestió catalana. “Em sembla que qui s’ha de moure és el PSOE perquè nosaltres portem dos mesos movent-nos”, ha sentenciat.El secretari d’Acció Política de Podem, Pablo Echenique, també ha descartat a la Cadena Ser un "sí" aquest dimarts en cas que no hi hagin avenços i ha apuntat que Podem es mou ara per ara entre el "no" i l’abstenció. Està previst que els diputats votin al migdia, un cop concloses les intervencions i les repliques dels grups. Dijous es produirà la sessió decisòria d'aquesta investidura en una votació on Sánchez necessita més "sí" que "no" per a ser investit.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor