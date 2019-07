Torra, després de l'avís de Sánchez al Congrés: «Ho tornarem a fer»

Per al·lusions: ho tornarem a fer. — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) July 23, 2019

La reunió setmanal del Govern s'ha celebrat aquest dimarts mentre es produïa el debat d'investidura al Congrés dels Diputats. El to de Pedro Sánchez, sense concessions amb Catalunya, i l'enrocament de les negociacions amb Podem, que es mantindran fins a última hora, situen l'independentisme més proper al "no" que a l'abstenció . Un dels partidaris de votar en contra és el president de la Generalitat, Quim Torra, que ha estat esmentat per Pedro Sánchez durant el debat d'aquest matí. El missatge de Torra ha estat clar: "Per al·lusions: ho tornarem a fer", ha apuntat a Twitter.Escassos minuts abans, el líder del PSOE ha retret a Laura Borràs, cap de files de Junts per Catalunya (JxCat) a Madrid, que Torra defensi la unilateralitat i que hagi fet seu el lema "Ho tornarem a fer" defensat per Jordi Cuixart, màxim dirigent d'Òmnium Cultural, al Tribunal Suprem. "No tornarà a passar", ha destacat Sánchez en referència a la tardor del 2017 i a la voluntat de Torra -i Cuixart- de tornar a exercir l'autodeterminació.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor