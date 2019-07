Borràs no concedeix cap credibilitat al diàleg que ofereix Sánchez

"Vostè no té credibilitat per parlar de diàleg". Així de contundent s’ha mostrat la portaveu dels diputats de Junts per Catalunya al Congrés, Laura Borràs, en la seva intervenció al debat d'investidura de Pedro Sánchez, que ha obert recordant que va entrar en política per l'1-O i denunciant que tres companys seus de candidatura i Oriol Junqueras no puguin ser avui al ple de la cambra.Borràs ha indicat que defensa "el dret a tenir drets" i que "no es pot obligar a triar entre democràcia i estabilitat perquè no hi ha més inestabilitat que la que emana de la repressió". El context i el discurs de Sánchez van ajudar a Junts per Catalunya a optar pel no malgrat que els diputats presos i el PDECat eren partidaris de l’abstenció. Borràs ha defensat el no "perquè vostè vol governar però no escoltar" i ha intentat capgirar els arguments del PSOE per marcar distàncies amb Podem. "Vostè ha dit que necessitat un vicepresident que no parli de presos polítics. El que necessita és un Estat en el qual no hi hagi presos polítics", ha etzibat.Borràs, enquadrada al grup mixt, ha apel·lat als drets humans que, segons ha dit, no poden estar sotmesos a la unitat d’Espanya com a bé a preservar. Això ha dit no fa altra cosa que "deslegitimar" la defensa de la unitat d’Espanya perquè es confronta amb la voluntat popular dels catalans, que per ella tenen "155 raons per dir no a Sánchez", ha conclòs en referència a la negativa del candidat del PSOE a descartar l’aplicació d’aquest article.La resposta de Sánchez ha estat dura. D'entrada perquè, ha dit, hi ha "un problema de base" quan Borràs no reconeix la legitimitat ni del Congrés ni del PSC i això "és un problema de concepció democràtica". Sánchez ha carregat contra l'actitud de Junts per Catalunya: "El problema és que s’han instal·lat en l'antipolítica i que són inútils per defensar el benestar i els drets dels catalans", li ha engaltat abans de recordar que la formació sobiranista s'ha negat a participar en diversos fòrums i no van acceptar uns pressupostos que recollien les inversions en infraestructures previstes a la disposició addicional tercera. Segons ell avantposen "coses que res tenen a veure amb la quotidianitat", com ara el debat nacional.Borràs s'ha regirat demanant "respecte" pel president Quim Torra i negant que hi hagi "una crisi de convivència" a Catalunya. "El problema -ha dit- el tenim identificat i és l'Estat espanyol".

