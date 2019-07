Cop a Deliveroo: els «riders» no són autònoms, són assalariats

Els riders de Deliveroo no són autònoms, són assalariats, i per tant l'empresa els ha de donar d'alta de la Seguretat Social. Aquesta ha estat la conclusió del jutjat social número 19 de Madrid, que ha donat la raó a la Inspecció de Treball en el macrojudici contra l'empresa de repartiment a domicili. La sentència estableix, per tant, que els prop de 500 repartidors demandants estaven subjectes a una relació laboral amb l'empresa i que operaven com a falsos autònoms.El magistrat conclou que en la prestació de serveis dels repartidors afectats van prevaldre les condicions pròpies dels treballadors laborals. La demanda d'Inspecció de Treball argumentava que els riders estaven sota una "falsa aparença" d'autònoms per "encobrir" una relació laboral ordinària amb Deliveroo. Davant d'això, la justícia estableix que els repartidors han executat una feina personal "en unes condicions organitzades i dirigides per l'empresa, que és l'única que controla la marca, l'aplicació i tota la informació que se'n desprèn".La sentència també considera acreditat que quan els treballadors acceptaven una comanda, aquesta s'havia d'atendre d'acord amb les instruccions determinades per l'empresa, "sense marge apreciable d'autonomia del treballador".

