Gemma Nierga s'incorpora a Ràdio 4 de RNE

La periodista Gemma Nierga s'incorporarà a Ràdio 4 de RNE i es posarà al capdavant de la secció diària Un cafè d'idees amb Gemma Nierga dins del programa El matí a Ràdio 4, que dirigeix Ramon Castelló. La periodista conversarà en directe, de dilluns a dijous a dos quarts de nou del matí, amb polítics, empresaris i científics.Les entrevistes es realitzaran en un carismàtic cafè del barri del Poble Nou de Barcelona per buscar, com ha explicat RTVE en un comunicat, "un ambient càlid i de confiança". La secció arrencarà el pròxim 11 de setembre i tindrà com a convidats a dues figures rellevants de l'actualitat política catalana que encara no s'han anunciat.

