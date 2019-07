​El ple de Barcelona insta el Govern a regular els lloguers

El ple de Barcelona ha instat aquest dimarts el Govern a iniciar els tràmits per fer un projecte de llei per tal de regular el preu dels lloguers. En una sessió extraordinària a petició de ERC i JxCat, i després que el Parlament tombés el decret del Govern per regular els lloguers , la proposició ha tirat endavant amb el vot a favor d'ERC i JxCat, l'abstenció de BComú i el vot en contra de Ciutadans, PP i Barcelona pel Canvi.Davant les acusacions de "fracàs" en matèria d'habitatge al govern municipal, la regidora d'Habitatge, Lucía Martín, ha demanat a ERC i JxCat que deixin de "fer teatre" i "escenificacions" i que es posin a "treballar en allò que fa anys que ignoren". El ple també ha acordat crear una comissió no permanent d'estudi per analitzar l'aplicació i repercussió que tindria la regulació del preu dels lloguers tant a Barcelona com a l'àrea metropolitana.

