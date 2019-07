VÍDEO El portaveu del PNB es burla de Rivera al Congrés: «Són una banda de 'mariachis'»

11:42 Mertxe Aizpurua, de Bildu, avisa que tenen "sobrades raons per dir-li no" a Sánchez , però anuncia que es decantaran per l'abstenció en la votació d'aquest dimarts.

11:37 Intervenció de Mertxe Aizpurua, portaveu de Bildu al Congrés: "Davant d'aquest apartheid polític utilitzat a conveniència, els demanem que construeixin un altre futur que satisfaci la ciutadania" .

11:35 Laura Borràs tanca la seva primera intervenció al Congrés amb un darrer missatge a Sánchez : "Vostè vol governar, però no vol escoltar".

11:33 Lauràs Borràs , a Pedro Sánchez : "Vostè ha dit que necessita un vicepresident que no parli de presos polítics. El que necessita és un Estat en el qual no hi hagi presos polítics".

11:31 Laura Borràs critica el discurs de Sánchez al Congrés : "En la seva investidura va parlar de drets digitals però no de drets humans" .



11:27 Laura Borràs deixa clar a Sánchez el sentit del vot de Junts per Catalunya : "Ja li avanço que tenim 155 motius per votar 'no' a la seva investidura".

11:25 Laura Borràs , a Sánchez : "No té credibilitat quan parla de diàleg".

11:23 Laura Borràs (Junts per Catalunya): "La unitat d'Espanya deixa de ser un projecte legítim quan es posen en risc els drets humans".

11:16 Torn per a Laura Borràs al Congrés dels diputats. Els diputats i diputades de Junts per Catalunya ja han deixat clar que votarà "no" a la investidura de Pedro Sánchez.

11:15 Aitor Esteban (PNB): "Nosaltres no estem en la dinàmica d'ERC i Bildu".

11:11 Aitor Esteban (PNB), a Sánchez : "Vostès s'han de moure. Han de ser responsables, però cal més. Encara que siguin paraules i detalls".

11:05 Sánchez agraeix l'abstenció del PNB en la primera votació del debat d'investidura al Congrés : "Nosaltres salvaguardarem l'interès general".

11:01 Sánchez , a Aitor Esteban (PNB) : "El nostre soci preferent és Unides Podem. I estem actuant amb responsabilitat d'estat" .

10:55 Torn de resposta de Pedro Sánchez a Aitor Esteban (PNB): "M'haurà de reconèixer que he intentat formar un govern de coalició. Em podrà critica el nul èxit d'aquestes converses, però no que ho hagi intentat".

10:54 Aitor Esteban avança que el vot del PNB aquest dimarts a la sessió d'investidura serà una abstenció.

10:51 Aitor Esteban (PNB) lamenta que el vot del seu partit s'hagi donat per fet: "Quina ironia, tant patriota a la cambra, i els més responsables som els de la banda, senyor Rivera. Quan el veig a vostè també veig una banda, però de mariachis".

10:42 Aitor Esteban, portaveu del PNB al Congrés : "De vostè n'esperem diàleg, imaginació i valentia".

10:37 Declaracions de la vicepresidenta del govern espanyol en funcions, Carmen Calvo, al Congrés: "Hem fet una proposta raonable a Unides Podem. Volem seguir construint, de la millor manera possible, un govern estable, amb respecte a les urnes".

10:36 Missatge d'Aitor Esteban (PNB) a Sánchez: "Per sumar s'ha de cedir".

10:33 Aitor Esteban (PNB) es pregunta què pretén Pedro Sánchez perseguint l'abstenció de Pablo Casado i Albert Rivera , els seus rivals polítics: "Ha d'elegir, senyor candidat".

10:30 Aitor Esteban (PNB) retreu al PSOE el temps perdut sense negociació per formar govern: "No es fa política des de fa mesos".

10:30 Torn al Congrés per a Aitor Esteban, portaveu del PNB: "A alguns ens sembla que en aquests tres mesos s'ha perdut la perspectiva" .

10:26 Sánchez conclou la rèplica a Rufián assegurant que s'entendran si ERC no prima l'autodeterminació i deixa clar: "Fora de la Constitució o de l'Estatut no hi haurà res".

10:24 El portaveu d'ERC acaba afirmant que el que trenca la convivència és el discurs del rei després del 3-O, els desnonaments o girar la cara davant les revelacions sobre els atemptats del 17-A, i no una urna.

10:20 Rufián, sobre el reconeixement de l'altre, afirma que "ni es pot imposar una república ni una autonomia, amb el 50% en contra, respectivament", i recorda que ja hi ha consensos amplis a Catalunya com un 80% a favor de l'autodeterminació.

10:18 El líder del PSOE apel·la al Tribunal Constitucional, al Tribunal Europeu dels Drets Humans i al Tribunal de Justícia de la Unió Europea per defensar que l'independentisme es va saltar la llei, i insisteix que es tracta d'"un problema de convivència".

10:15 Sánchez avisa l'independentisme: "Si el seu missatge és que ho tornaran a fer i que insistiran en la unilateralitat, el govern espanyol defensarà l'ordre constitucional, la unitat territorial i la sobirania nacional".

10:14 Sánchez assevera que els independentistes "no representen la majoria de Catalunya" i reclama que busquin consensos amplis abans de parlar en nom de tots els catalans.

10:12 Sánchez es compromet a complir l'Estatut i retreu a ERC que votés contra uns pressupostos que afirma que anaven en aquesta línia.

10:10 Rufián acaba fent una última apel·lació a Sánchez i Iglesias perquè negociïn i arribin a un acord.

10:08 Rufián etziba a Sánchez que no parlen de presos polítics com a argumentari, sinó que Amnistia Internacional també reclama l'alliberament dels Jordis des de fa mesos, així com altres juristes i catedràtics de dret constitucional.

10:05 Rufián: "Nosaltres no som unilateralistes, unilateralista és pegar a la gent que vol votar l'1-O". El portaveu d'ERC recorda que ells aposten per una solució multilateral.

10:05 Rufián proposa "una trobada cada mes, a Madrid o a Barcelona, i seguir amb l'esperit de Pedralbes", on els dos governs van reconèixer per escrit que el problema és un conflicte polític que no han de resoldre jutges.

10:02 El portaveu d'ERC recorda que ja existeix una mesa de diàleg a Catalunya i que, malgrat estar-hi convidats, ni Cs ni PP hi assisteixen mai.

10:00 Rufián recorda les xifres de desnonaments a l'Estat i etziba a Sánchez que li "dol que un socialista digui que votar amenaça la convivència".

09:59 Sánchez acaba insistint en què la solució del conflicte català acabarà amb una votació, però no sobre la independència, sinó d'un nou Estatut.

09:57 El líder del PSOE limita el diàleg al que permet la Constitució i l'Estatut i insisteix en la necessitat d'una taula de diàleg a Catalunya que inclogui el PSC, Cs i PP.

09:55 Sánchez assegura que els líders independentistes que estan a la presó no ho estan per les seves idees, sinó perquè "van cometre il·legalitats i irregularitats", i demana a Rufián si han après res durant aquests mesos.

09:53 El líder del PSOE afirma que el Sánchez que es trobarà Rufián és el que aposta per "la convivència, la cohesió social i territorial i contra la corrupció i per la netedat en la vida pública".

09:51 Sánchez nega que la ciutadania votés contra un tripartit de dretes, sinó que ho va fer "mirant al futur" i avalant la feina feta amb ell a la Moncloa.

09:50 Sánchez reclama que l'independentisme tanqui la porta a la unilateralitat i al discurs d'"ho tornarem a fer" i subratlla que el problema és de democràcia en el sentit que cal complir les lleis.

09:48 El líder del PSOE afirma que "el problema de Catalunya no és d'independència, sinó de convivència", i afirma que on s'hauria de constituir la taula de diàleg hauria de ser a Catalunya.

09:48 Sánchez comença la rèplica agraint el canvi de to de Rufián i el seu contingut social, però justifica que ahir demanés l'abstenció a PP i Cs, "no el seu suport".

09:42 Rufián acaba avisant Sánchez: "No subestimin la nostra fortalesa i determinació. Esperem el millor de vostès però estem preparats pel pitjor. Som el fruit de moltes derrotes però serem la llavor de totes les victòries".

09:38 Rufián reclama també mesures socials i econòmiques com una fiscalitat justa, derogar les últimes reformes laborals, acabar amb el sensellarisme, comissions d'investigació sobre les clavegueres de l'Estat i l'atemptat del 17-A, i salvar refugiats.

09:36 El portaveu d'ERC reclama una mesa de diàleg on hi estiguin totes les forces representades i impliqui un "mutu reconeixement nacional" i que ningú demani a l'altre "que renunciï a ser qui és".

09:34 Rufián: "El bloqueig a Espanya, a banda de naïf, és irresponsable, perquè significa, entre d'altres coses, deixar sense aigua a una dona de Lavapiés, i això no ho farem mai. A mi no em roba d'Espanya, em roba Bárcenas, Millet o Pujol".