Un altre candidat de Ciutadans critica Rivera i «el gir a la dreta»

Alguns dels dotze vandidats que es presenten a les primàries de Ciutadans per elegir el candidat a la presidència de la Generalitat aprofiten aquest instant de protagonisme per expressar les seves discrepàncies envers la direcció d'Albert Rivera. Si ahir, una candidata, Antonia Pedrero, admetia l'existència de "presos polítics" , aquest dimarts, ha estat un militant de Castelldefels, Valentín Valenzuela, qui ha manifestat crítiques a la línia del partit. Aquest llicenciat en Dret s'ha definit com a persona de centre, que el 1982 va ser votant de Felipe González i els anys noranta a José María Aznar. Ha afirmat que es va fer militant de Ciutadans perquè és contrari a la "secessió", però que està "alineat amb els crítics".Valenzuela ha criticat el "gir a la dreta" donat per Rivera, que ha considerat "equivocat" perquè l'aproximació als extrems "hipoteca el futur". També ha considerat que a Catalunya "hi ha un conflicte polític i un conflicte social" i que el parlament hauria de servir per dialogar i resoldre la situació. Ha assegurat que no té res contra Lorena Roldán, qui apareix com a gran favorita en aquestes primàries, però que es presenta perquè defensa la participació dels militants en la política.La portaveu al Parlament, Lorena Roldán, apareix com la gran favorita, amb el suport de la direcció. Malgrat que sectors del partit qüestionaven Roldán i fins i tot havia circulat el nom del també diputat Nacho Martín Blanco, la dirigent de Tarragona té tots els números per sortir vencedora de les primàries. Això malgrat que hi ha fins a dotze aspirants.Dilluns va començar la ronda de compareixences públiques dels candidats a la seu central de Ciutadans a Barcelona. I ho va fer amb una primera sorpresa. Una candidata, Antonia Pedrero, empresària de professió, va afirmar que considerava complicat per "resoldre el conflicte" que hi hagi "presos polítics". L'aspirant va repetir aquesta expressió per corroborar que, en efecte, "tot seria més fàcil" si no hi hagués presos polítics. Més endavant, va voler rectificar afirmant que "m'ha traït el subconscient" i es va referir a "polítics presos".A la pregunta de si algun dirigent li va mostrar suport, va dir que va ser l'eurodiputat Javier Nart. Però no va especificar si coincidia amb totes les crítiques que l'europarlamentari va fer a la direcció del seu partit sobre políitica d'aliances i oposició frontal a la investidura de Pedro Sánchez.Eliane Baldomar, militant de l'agrupació de Gràcia, va ser una altra de les aspirants que van presentar ahir la seva candidatura per encapçalar el cap de cartell de Ciutadans a Catalunya. Són dotze els candidats que competiran en les eleccions primàries que se celebraran entre el 24 i el 26 de juliol.El reglament del partit facilita que tot militant amb sis mesos d'antiguitat pugui concórrer a les primàries, sempre que tingui nou mesos de militància. Però no s'exigeix un mínim de signatures de militants com aval ni el suport de cap agrupació. Això facilita, d'una banda, la presentació de candidatures, però alhora les redueix al voluntarisme de militants de base sense suport intern.

