Investigadors de la Unitat de Nutrició Humana de la Universitat Rovira i Virgili (URV), de l'Institut d'Investigació Sanitària Pere i Virgili (IISPV), que formen part de la Xarxa CiberObn de l'Institut Carles III, han demostrat que consumir 60 grams de fruita seca al dia millora la funció sexual Per a això han dut a terme el primer estudi d'intervenció nutricional amb participants sans i en edat reproductiva amb l'objectiu de descobrir si existeix un efecte del consum regular de fruita seca en la funció sexual. Aquesta anàlisi s'ha dissenyat dins del marc del projecte FERTINUTS, creat per a avaluar els efectes del consum regular de fruita seca sobre la qualitat del semen.Aquest estudi s'ha publicat en la revista científica Nutrients al mes de juny de 2019. El treball ha estat realitzat per l'investigador postdoctoral Albert Salas-Huetos, actualment treballant en la University of Utah, en col·laboració amb la Unitat de Nutrició Humana de la Universitat Rovira i Virgili i del CIBERobn liderat pel catedràtic de la URV Jordi Salas-Salvadó.La prevalença de disfunció erèctil i sexual s'ha establert en un 2% en homes menors de 40 anys, al voltant d'un 52% en homes de 40 i 70 anys i en més d'un 85% en homes majors de 80. A més, els factors de risc relacionats amb l'estil de vida que s'associen amb la disfunció sexual i erèctil inclouen el tabaquisme, el consum excessiu d'alcohol, la falta d'activitat física, l'estrès i les dietes no saludables.Amb anterioritat, el mateix grup de recerca, ja havia descrit que alguna fruita seca (nous, avellanes i ametlles), provocaven una millora de la qualitat espermàtica, encara que encara no existien estudis que posessin de manifest el paper d'aquests sobre la funció sexual.El present estudi es va desenvolupar sobre un total de 83 individus que seguien una dieta occidental (pobra en fruita i verdura i rica en greixos d'origen animal). Els individus participants es van dividir en dos grups: un grup va mantenir la seva dieta habitual durant 14 setmanes, mentre que l'altre va emplenar la seva dieta amb 60 grams diaris d'una mescla de nous, avellanes i ametlles. Cada individu va emplenar un qüestionari de 15 preguntes sobre la funció sexual, internacionalment validat, conegut com IIEF-15 a l'inici i al final del període d'intervenció.Els resultats obtinguts subratllen que l'adscripció a una dieta occidental -no saludable- complementada amb nous, avellanes i ametlles pot ajudar a millorar el desig sexual i funció orgàsmica. Els investigadors també apunten que es requereixen estudis amb més participants per a confirmar aquests resultats i aclarir els possibles mecanismes implicats en aquests beneficis.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor