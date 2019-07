Detenen al Prat un home que amagava sis quilos de cocaïna a la faixa

La Guàrdia Civil va detenir diumenge a l'aeroport del Prat un home que amagava sis quilos de cocaïna en plaques ocultes sota una faixa. El detingut, de nacionalitat colombiana i 27 anys, venia en un vol procedent de Bogotà.Va accedir a la duana de la T-1 i va ser registrat pels agents, que van comprovar que la seva roba tenia adherida una faixa de tela que cobria pràcticament tot el cos.A dintre hi havia 15 plaques de cocaïna, modelades i definides per ajustar-se a cada part del seu cos. S'ha ocupat del cas el jutjat d'instrucció número 3 del Prat de Llobregat per un delicte de tràfic de drogues.

