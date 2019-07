Rufián apel·la a la responsabilitat de Sánchez per evitar la «ruleta russa» de noves eleccions

Gabriel Rufián ha convertit el seu discurs al ple d'investidura aquest dimarts al matí en un clam contra la "irresponsabilitat" d'una repetició electoral que, ha afirmat, pagaria tota l'esquerra i que només seria una segona oportunitat del tripartit de dretes en forma de "ruleta russa". "Vol ser un irresponsable i un negligent o vol anar a eleccions", ha lamentat després de les tensions exhibides al ple de dilluns i en un intent de posar contra les cordes el candidat del PSOE, Pedro Sánchez.Rufián ha afirmat que la situació encara "es pot salvar" i que no es pot jugar "amb la il·lusió de centenars de milers de persones" i ha fet un al·legat a favor del diàleg, una posició que ha lamentat que el PSOE no tingui gens clara.Rufián ha dit que el "bloqueig naïf" no és la solució ni és efectiu sinó fer propostes "que esperen contrapropostes" i formar taules de negociació on hi càpiga tot i tothom "i on ningú hagi de deixar de ser el que és". Ha marcat distàncies amb les posicions més essencialistes afirmant que a ell no el "roba Espanya, sinó Rato, Bárcenas, Mllet i Pujol".El portaveu d'Esquerra ha llençat un avís final al candidat del PSOE: "No subestimi la nostra fortalesa i la nostra determinació perquè som un partit amb 88 anys d'història que ha patit presó, exili i afusellaments. Esperem el millor però estem preparats pel pitjor. Som el fruit de moltes derrotes, però la llavor de totes les victòries. Per estendre la mà a algú hi ha de ser", ha conclòs.Sánchez ha agraït a Rufián "el canvi de to" (el portaveu d'ERC ha admès que a vegades ha provocat que es parli més de les seves formes que del seu fons) i s'ha remès al diàleg i a la necessitat de crear meses, però en l'àmbit català perquè, segons ell, és un problema entre catalans. "És un problema de convivència i no d'independència", ha dit després de convidar les forces republicanes a deixar la via unilateral i el "ho tornarem a fer" que va brandar Jordi Cuixart en el seu al·legat final al Tribunal Suprem.El president espanyol s'ha preguntat de forma retòrica "si ERC ha après alguna cosa i extret alguna conclusió de tot aquest procés, perquè si és que sí ens podrem entendre". Sánchez ha afirmat que el conflicte cal resoldre'l "votant un Estatut amb autogovern reforçat" i no amb una votació com la de la independència, que ha equiparat al Brexit per "separar, disgregar i confrontar". Sánchez ha afirmat que el diàleg no és "un problema" però li ha posat límits legals i l'ha ubicat al Parlament. Ha anat més enllà quan, en to sever, ha anunciat que si s'intenta desbordar el marc "el govern d’Espanya defensarà l’ordre constitucional i la integritat territorial". O sia, si cal hi haurà un nou 155.Rufián ha dit que li "grinyola" que els del 155 es qualifiquin de constitucionalistes quan hi ha articles de la Constitució "que mai compleixen" i ha fet un exercici d'autocrítica amb una coda reivindicativa: "Ni es pot imposar una república ni es pot imposar una autonomia amb el 50% de la població en contra. Respectivament. Així que, ens agradi més o menys, estem condemnats a entendre'ns. El consens ja hi és: el 80% dels catalans demana votar, resoldre això a les urnes i no a garrotades", ha conclòs.El líder del PSOE ha agraït en la seva intervenció l'abstenció dels republicans "perquè facilita començar a fer el camí". Passa, però, que Rufián encara no havia explicat el sentit del seu vot. Ni aquest dimarts ni dijous. "No doni per feta la nostra abstenció i valori l’esforç del nostre grup", li ha dit Rufián davant el que Sánchez s'ha disculpat abans d'admetre que, en efecte, necessita suports.ERC va decidir en els seus òrgans interns que no torpedinaria un acord PSOE-Podem i que s'abstindria a la investidura. Els seus dirigents no esperaven, però, que la situació entre Pedro Sánchez i Pablo Iglesias es compliqués tant com ho va fer dilluns i que el discurs del líder del PSOE no s'apartés de les posicions immobilistes en relació al procés català. L'abstenció d'ERC és més costosa no només per la posició de l'esquerra espanyola sinó també perquè els seus rivals directes a Catalunya, Junts per Catalunya, han resolt la seva divisió i optat per votar que no.Qui sí que s'abstindrà és el PNB. El seu portaveu Aitor Esteban ha tingut un debat plàcid amb Sánchez, que li ha agraït el to. Els nacionalistes bascos han aviat, però, que cal afrontar políticament el conflicte de Catalunya i no es pot fugir d'estudi i també ha demanat respecte per les decisions que es prenguin al parlament basc. Ha entrat al detall en temes d'infraestructures a més d'apel·lar al diàleg.

