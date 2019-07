Podem votarà «no» a la investidura de Sánchez aquest dimarts

La coportaveu de Podem al Congrés, Ione Belarra, ha apuntat en declaracions a TVE que "en aquest moment" la seva formació preveu votar "no" a la primera sessió de la investidura aquest dimarts a l’espera d’un acord abans de dijous.Belarra ha assegurat que Podem treballarà “fins l’últim minut” perquè hi hagi un govern de coalició i “no permetrà que es menyspreu quatre milions de persones dient que el seu vot val menys”. “Anirem a la mesa de negociació en el moment que ells decideixin seure-hi”, ha dit, però “no és de rebut” que el PSOE només ofereixi a Podem un paper “decoratiu”. Ha insistit que Podem ha promès "lleialtat" a Sánchez en la qüestió catalana. “Em sembla que qui s’ha de moure és el PSOE perquè nosaltres portem dos mesos movent-nos”, ha sentenciat.El secretari d’Acció Política de Podem, Pablo Echenique, també ha descartat a la Cadena Ser un ‘sí’ aquest dimarts en cas que no hi hagin avenços i ha apuntat que Podem es mou ara per ara entre el ‘no’ i l’abstenció. Està previst que els diputats votin al migdia, un cop concloses les intervencions i les repliques dels grups. Dijous es produirà la sessió decisòria d'aquesta investidura en una votació on Sánchez necessita més "sí" que "no" per a ser investit.

