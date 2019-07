El missatge de Rufián minuts abans del seu discurs al debat d'investidura de Sánchez

Vinimos aquí por y para días como este. pic.twitter.com/QyjKqp1Ans — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) July 23, 2019

Segona jornada del debat d'investidura. Aquest dimarts serà el torn per a ERC i JxCat, i també pel PNB, tres formacions clau que podrien desencallar l'elecció de Pedro Sánchez com a president. Ara per ara, els independentistes es decanten cap al "no" després del discurs d'ahir del candidat socialista, que va obviar Catalunya, primer, i es va mostrar intransigent amb les demandes sobiranistes, després.El primer en intervenir avui al Congrés dels Diputats serà Gabriel Rufián, que aquests últims dies ha insistit que ERC "no bloquejarà" la investidura de Sánchez. Malgrat tot, el debat d'ahir podria canviar les coses, almenys en la primera votació d'aquesta tarda. Sigui com sigui, el diputat republicà ha compartit un missatge a les xarxes socials pocs minuts abans de començar la sessió, a les 9 del matí: "Vam venir aquí per i per a dies com aquest".

