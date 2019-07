La línia R7 de Rodalies de Renfe anul·la la circulació durant l'agost per manca de demanda

La línia R7 de Rodalies de Renfe quedarà anul·lada a la circulació durant fins al 25 d'agost per la demanda "nul·la" que presenta durant aquest termini, segons informen des de l'empresa pública. Renfe adapta els horaris de la majoria de línies atenent al descens "important" de la demanda que es produeix a l'estiu, indiquen les mateixes fonts.L'adaptació tindrà lloc entre el 29 de juliol i el 25 d'agost, i a banda de l'R7, les línies afectades són l'R2 (Castelldefels - Granollers Centre), R3 (L'Hospitalet – Puigcerdà per Vic) i R4 (Sant Vicenç de Calders – Manresa per Martorell). Renfe afirma que la nova oferta "garanteix" la mobilitat dels viatgers i és "suficient" per assumir els viatgers del tall de Metro de la L1.L'oferta es manté a les línies de la costa i als serveis regionals, que concentren la major part de la demanda estival. A banda, per facilitar la mobilitat cap a la platja, Renfe ha incrementat l'oferta del servei de rodalia a l'estació de Platja de Castelldefels de la línia R2 sud amb una vintena de trens més durant els caps de setmana i festius dels mesos de juny, juliol, agost i setembre.També s'ha augmentat l'oferta de serveis a les línia R1 i RG1. Durant els caps de setmana i festius, la línia RG1 amplia amb 6 noves freqüències la connexió entre Portbou i el Maresme. A més, fins al 13 de setembre, 6 trens de la línia R1 amplien el seu recorregut d'Arenys de Mar a Calella (Maresme) de dilluns a divendres.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor