Els presos de JxCat oficialitzen la negativa a Sánchez

Molts han parlat de nosaltres però sense parlar amb nosaltres.



Ara parlem nosaltres: escoltat el debat i amb els precedents que acompanyen el candidat, NO a la investidura de Pedro Sánchez.



Presó de Lledoners, 22/07/19 pic.twitter.com/ZhjfckpHX0 — Jordi Sànchez (@jordialapreso) 22 de juliol de 2019

🎥 @LauraBorras a @tv3cat després del discurs d'investidura de @sanchezcastejon: "Sembla Catalunya no és Espanya. Després de dues hores de discurs, Sánchez no ha esmentat Catalunya. L'única valoració que ha fet sobre l'estabilitat territorial és un problema d'infraestructures" pic.twitter.com/vh2pam3JGh — Junts per Catalunya 🎗 (@JuntsXCat) 22 de juliol de 2019

Al matí, el vicepresident Aragonès ha assenyalat que ERC no bloquejaria al Congrés cap acord al qual arribessin el PSOE i Podem

Els diputats independentistes han arribat aquest matí al Congrés expectants per conèixer el discurs de Pedro Sánchez. Faria algun tipus d'oferta a la Generalitat? Exposaria alguna mesura concreta per resoldre el conflicte polític? Exhibiria gestos de més o menys profunditat per encetar una nova etapa? Dues hores després, els mateixos diputats havien donat per respostes aquestes preguntes amb una sonora negativa. Catalunya va ser la gran absent en el primer discurs i, després, al llarg de la tarda, va aparèixer per constatar que res ha canviat: Sánchez ha negat que hi hagi presos polítics i ha delimitat el procés a un problema de convivència.El to -primer l'omissió, després el combat contra els presos i també les distàncies evidents exhibides amb Iglesias- impossibiliten que tant ERC com Junts per Catalunya (JxCat) s'abstinguin aquest dimarts en la primera votació. I tampoc facilita que les dues formacions desbloquegin la investidura dijous, especialment si no hi ha acord entre el PSOE i Podem. Aquesta entesa serà clau per tal que els republicans s'abstinguin, mentre que en el cas dels vots de JxCat hi hagut més debat. S'ha tancat, això sí, només acabar la sessió: el posicionament serà contrari . Ho han anunciat amb el mateix tuit, celebrat posteriorment per Carles Puigdemont, fins aquesta tarda en silenci.Si hi ha hagut debat fins ara és perquè els presos - Jordi Sànchez, Josep Rull i Jordi Turull - estaven decidits a seguir tenint en compte l'escenari de l'abstenció, especialment de cara a la votació de dijous, on només és necessària la majoria simple. Les llacunes de Sánchez, però, han impossibilitat mantenir la posició. Laura Borràs, cap de files de la formació a Madrid, s'ha mantingut en tot moment més a prop del "no", com també ho estan Míriam Nogueras i Jaume Alonso-Cuevillas. Només Sergi Miquel, número dos per Girona, ha defensat l'abstenció. Aquests últims quatre diputats poden votar, tenint en compte que els presos estan suspesos i només poden comunicar-se amb advocats.El president de la Generalitat, Quim Torra, s'ha refermat en la negativa en una roda de premsa a Palau al costat dels membres del ja dissolt consell assessor per a l'impuls d'un Fòrum Cívic i Social per al Debat Constituent , mentre que Carles Puigdemont s'ha mantingut en un prudent silenci des de Waterloo. Preguntada Borràs aquest matí sobre la posició de l'expresident sobre la investidura, la cap de files de JxCat ha evitat fer qualsevol aclariment al respecte- Puidgemont, això sí, ha tingut molta ascendència a l'hora de prendre la decisió, que s'ha pres dins l'espai de coordinació.El context, amb presos i exiliats, és molt similar al de la tramitació dels pressupostos, però amb més transcendència davant del bloqueig polític posterior al 28-A. Els diputats d'ERC han arribat a la cambra amb flors de color groc i les ha repartit en el seu espai a l'hemicicle. Gabriel Rufián, que ha moderat el seu perfil respecte la legislatura passada, ha considerat "negligent" que Sánchez no hagi fet cap referència a Catalunya en primera instància, tot i que ha defensat que el discurs social "sona bé".La clau de volta de la investidura en clau independentista, però, és si hi ha un acord entre el PSOE i Podem. Pere Aragonès, que aquests dies ha marcat distàncies amb Torra sobre l'escenari a Madrid, ha insistit que ERC no "bloquejarà" la investidura. Si els republicans s'abstenen i els de Pablo Iglesias voten a favor de Sánchez, els diputats de JxCat no són decisius. Els menys propers a Puigdemont reflexionaven aquesta tarda, en privat, que serà "difícil" mantenir l'abstenció que defenaven els presos i el PDECat.

