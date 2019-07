La Generalitat ofereix 722 places per a persones que vulguin acreditar la seva experiència laboral

La Generalitat ha publicat la convocatòria d'avaluació i acreditació de competències professionals de 2019-2020, en què ofereix 722 places en vuit àmbits diferents per a persones que vulguin acreditar la seva experiència laboral. L'objectiu és que persones amb experiència o formació relacionada amb aquests vuit àmbits puguin acreditar oficialment, per al que podran presentar del 5 al 19 de setembre, ha detallat la Conselleria de Territori i Sostenibilitat en un comunicat aquest dilluns.De les 722 places, 110 seran per a l'àmbit de condicionament físic i ioga, les mateixes que les reservades per a salvament i socorrisme; microinformàtica i confecció i publicació de pàgines web, i per al de biocides. A més, 96 places seran per a acció social; 94, per a l'àmbit d'emergències sanitàries; 50, per al de treball de neteja, i 42, per dependència i teleassistència.El procés es pot portar a terme en set centres: l'Institut Cal·lípolis de Tarragona, el de Nàutica de Barcelona, ​​el d'Horticultura i Jardineria de Reus, l'Institut Escola del Treball de Barcelona, ​​el Mare de Déu de la Mercè de Barcelona, ​​el Salvador Seguí de Barcelona i el de Vallvera de Salt.

