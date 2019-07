Abascal s'estrena al Congrés: «Sediciosos, colpistes i terroristes no assoliran mai els seus objectius»

Vox entra en acció al Congrés dels Diputats. El seu líder, Santiago Abascal, ho ha fet amb ganes i paraules grosses en resposta al discurs del president del govern en funcions, Pedro Sánchez. Abascal no s'ha estalviat els adjectius i, de fet, ha verbalitzat un discurs replet d'advertències i insults a la resta de forces polítiques. "Sediciosos, colpistes i terroristes no assoliran mai els seus objectius polítics i criminals", ha avisat, i ha assegurat que no es pot permetre que "els enemics de la unitat nacional i de la democràcia segueixin usant els instruments de l'Estat".El líder de Vox, que ha parlat de la defensa del dret a la vida -en resposta a les paraules de Sánchez sobre l'eutanàsia-, i que ha mencionat els toros, les pistoles i la immigració il·legal durant el seu discurs, s'ha presentat com un partit proper a la classe treballadora, que parla en nom del que "pensa la majoria". "Representem milers d'espanyols que estan farts que els diguin com han de pensar, què han de dir i què han de fer", ha assegurat, fins i tot -ha dit- aplegant sensibilitats dels votants de la bancada de l'esquerra. I pel que fa a la resta de ciutadans que, segons assegura, "s'han format una idea equivocada" del seu partit, ha avisat: "Vox ha vingut a denunciar aquesta ficció política, i Vox ha vingut aquí per quedar-se".Abascal ha posat ràpidament les cartes sobre la taula. El seu vot serà en sentit contrari a la investidura, ja que "aboca Espanya al desastre" i, d'aquesta manera, ha indicat, "s'estalvia hipocresia" durant aquesta primera intervenció a la cambra baixa. El líder de Vox ha acusat el PSOE d'amenaçar amb un govern que busca el suport de "l'extremisme polític", i en aquest sentit ha qualificat els partits d'esquerres i independentistes de "xavistes, proetarres i colpistes".Un govern, ha continuat, que busca "normalitzar els terroristes en la vida pública i política", i que aposta per una reforma constitucional que inclogui el dret a l'autodeterminació i, el que considera el mateix, "la liquidació de l'autonomia nacional". Abascal ha obert la porta al fet que el govern d'Espanya tingui "hipoteques amb bandes terroristes", i s'ha adreçat a Sánchez per avisar-lo que, malgrat es vulgui "disfressar", no li mereix "cap credibilitat". "No ha arribat fins aquí, Espanya, perquè governin sediciosos, corruptes i fanàtics", ha afegit.Respecte de Catalunya, ha qualificat la situació política com un "desafiament constant" que gaudeix d'una "incomprensible impunitat". "Han dit que ho tornaran a fer", ha alertat, i ha denunciat que hi hagi diputats -al mateix Congrés- que hagin jurat "combatre la llei", en comptes de "protegir-la".Abascal ha fet referència als "espanyols de a peu". Aquells, ha dit, que han d'assumir uns "impostos" que els "arruïnen" o que "han de renunciar a l'herència que els deixen els seus pares" perquè no poden assumir els costos fiscals. Just després de demanar la dimissió del ministre en funcions Fernando Grande-Marlaska, ha lamentat que molts partits vulguin convertit Vox en "una espècie de monstre nazi". I contra això, ha fet gala del "sentit de la responsabilitat", ja que -segons ha afirmat- el seu partit és l'únic que respecta les lleis i la llibertat de les persones, malgrat que molts els "demonitzin".Sobre el que "molts espanyols pensen", ha afegit, es troben les "feministes supremacistes" que, tal com ha assegurat, "no parlen en nom de totes les dones, sinó de la seva pròpia ideologia" que ha qualificat com a "suïcida". Pel que fa a les ONG, "sempre mantingudes pels governs", ha precisat, "ni representen els immigrants ni els salven del Mediterrani". Al contrari, Abascal ha defensat que "moltes vegades tenen la col·laboració necessària de les màfies".I per acabar, tot recordant que "una nació sense fronteres no és una nació, igual que una casa sense parets", ha admès que Vox està a favor d'una immigració "legal i ordenada", sempre que s'adapti a les normes, les lleis i la cultura.

