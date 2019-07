VÍDEOS Les 11 pel·lícules que s'estrenen aquesta setmana

Les setmanes d'estiu són problemàtiques per a les sales de cinema. Les productores i distribuïdores no programen grans novetats, a l'espera de l'anomenada "temporada de premis i festivals". Tot i això, els films no deixen d'estrenar-se i amb una marcada tendència estival, permetent descobrir nous artistes, joies amagades o sorpreses que poden acabar sent agraïdes pel públic. Us presentem totes les estrenes d'aquesta setmana.

