El Govern anuncia 14,5 milions per a municipis que allotgen menors migrats

El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat, Chakir el Homrani, ha anunciat aquest dilluns, en una reunió amb alcaldes i regidors d'uns 60 ajuntaments catalans i les entitats municipalistes, un nou pla de suport amb 14,5 milions d' euros que destinaran als municipis que allotgin centres de menors estrangers no acompanyats.En un comunicat aquest dilluns després de la trobada, la Conselleria ha explicat que el pla de suport està enfocat als menors que viuen en equipaments de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA), però sobretot als que compleixen els 18 anys i poden quedar en situació de vulnerabilitat.La cita, que s'ha convocat per primera vegada, arriba després de la polèmica suscitada per l'agressió a joves de centres de menors, manifestacions veïnals en contra d'espais d'acollida a aquests joves i agressions puntuals protagonitzades per un menor estranger.El pla oferirà suport a ajuntaments i consells comarcals per millorar l'acollida i la inclusió en el territori, i impulsar l'acompanyament en l'emancipació dels joves majors d'edat en situació de vulnerabilitat, amb el focus posat en la inserció laboral.Una nova figura farà d'enllaç entre el centre de protecció de menors i el seu entorn, els dinamitzadors cívics, professionals per a la dinamització cívica i l'emancipació juvenil que el Govern contractarà a través del contracte programa del departament amb els ens locals.Sumarà una primera contractació de 110 dinamitzadors, que treballaran l'emancipació juvenil, han de fomentar la convivència, el treball en xarxa amb la comunitat i previndran i gestionaran els conflictes que hi pugui haver.La Conselleria també treballa amb la Federació d'Empreses d'Inserció Laboral de Catalunya (Feicat) per estimular la contractació de joves vulnerables en aquestes empreses socials a través d'un conveni, que possibilitarà als joves un treball per millorar les seves competències laborals i de vida quotidiana , i una posterior inserció laboral en empresa ordinària.Uns 600 joves participaran en una formació de dos mesos que anirà seguida d'una contractació laboral d'un any, en una acció pensada per territoris en què hi hagi un major nombre de centres de primera acollida, pisos tutelats i recursos de l'àrea de suport al jove extutelat.El departament promou un acord amb empreses i entitats col·laboradores del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) per fomentar la inserció laboral dels joves vulnerables que han participat en programes de formació, també pensada per a municipis amb més centres.El pla, presentat també davant l'Associació Catalana de Municipis (ACM) i la Federació de Municipis de Catalunya (FMC), i dóna continuïtat als compromisos adquirits per la Conselleria en el marc de l'Estratègia catalana per a l'acollida i la inclusió dels joves que emigren sols, que es va presentar al gener.El 30 de juny d'aquest any, hi havia en el sistema de protecció de Catalunya un total de 4.203 nens i joves sense referents familiars, una xifra que representa el 42% del total de nens i adolescents atesos, i des de juny de 2017 s'han creat més de 3.000 places específiques per a aquests joves.

