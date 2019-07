Sánchez: «No hi ha presos polítics a Espanya»

"No hi ha presos polítics a Espanya". Ho ha dit el president del govern espanyol en funcions, Pedro Sánchez, en el torn de rèplica, dirigint-se al grup d'Unides Podem. Després que el portaveu d'En Comú Podem, Jaume Asens, l'hagi encoratjat a "assumir el repte de la meitat dels catalans, que volen marxar d'Espanya", ha negat aquesta situació, i ha assegurat que l'únic que hi ha són "polítics presos que presumptament han comès il·legalitats".Segons Sánchez, "s'ha judicialitzat una crisi política", i ha avisat el partit de Pablo Iglesias que "no hi ha una Catalunya, sinó moltes Catalunyes", tot recordant-li que "una de les parts ha de parlar amb l'altra", ja que també hi ha molts catalans no nacionalistes."El problema és que tenim diferents fórmules per afrontar el problema de Catalunya", ha afegit. Així mateix, ha assegurat que la qüestió és de "convivència", i ha negat un "problema entre Catalunya i l'estat espanyol".Sánchez ha estat l'únic que aquest dilluns ha parlat de presos polítics, ja que ni Pablo Iglesias, ni tampoc Jaume Asens han esmentat aquest terme durant la seva intervenció, així com tampoc han parlat de dret a l'autodeterminació. Un terme, però, que el líder del PSOE ja ha afirmat que no li agrada.

