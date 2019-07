Brussel·les revela que els EUA van proporcionar «pistes clau» en la investigació del 17-A

Brussel·les ha revelat que els Estats Units van proporcionar "pistes clau" en la investigació dels atacs a Barcelona cedint informació financera dels presumptes implicats. La Comissió Europea ha publicat aquest dilluns un informe on assegura que l'accés a dades financeres sobre els sospitosos en mans dels nord-americans va facilitar les tasques policials de recerca.En concret, el text explica que, "poques hores" després de l'atemptat, Europol va demanar informació al Departament del Tresor dels EUA en nom d'Espanya i que "en dues hores" Washington va enviar 24 cables sobre el cas. L'endemà, l'agència policial europea va ampliar la petició i "en quatre hores" van arribar 17 cables més dels nord-americans amb dades financeres vinculades als sospitosos.Segons l'informe, 10 d'aquests 40 eren "significatius" per a la investigació. El 19 d'agost Europol va demanar al departament del Tresor poder utilitzar la informació per "justificar legalment" ordres de detenció.Des del 2010 un acord entre els EUA i la UE permet als estats europeus reclamar informació obtinguda per Washington a través de l'anomenat Programa de Seguiment del Finançament del Terrorisme (TFTP, per les seves sigles en anglès).Just després de l'11-S, l'administració Bush va crear aquest sistema per captar informació de proveïdors financers per a les seves investigacions sobre terrorisme. Gairebé 10 anys més tard de la seva posada en marxa, Brussel·les va tancar un pacte amb Washington per poder accedir a aquesta informació que també es guardava en servidors europeus.El cas de Barcelona és un dels exemples que posa la CE per defensar que la cooperació amb els EUA juga un "paper important" per resoldre investigacions d'aquest tipus i per identificar "les xarxes de suport financer" darrere d'organitzacions terroristes.

