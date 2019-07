Iglesias avisa Sánchez que no es deixarà «trepitjar» i el pacte de govern es refreda

El pacte d'investidura i govern no està tancat i Pablo Iglesias, líder d'Unides Podem, no està gens satisfet del que li ha escoltat a Pedro Sánchez aquest dilluns. Ni li ha agradat que al seu discurs defensi una reforma constitucional per a que pugui governar qui guanya les eleccions si no hi ha majoria absoluta alternativa ni li ha agradat que a la tarda demani les abstencions de PP i Cs per ser investit. "Espero que quan parli Vox no els demani també els vots a ells, li demano sisplau", li ha dit. "Respectin els nostres milions de votants i no ens proposi ser un decorat al seu govern perquè no ho podem acceptar. Només volem respecte i reciprocitat", ha tancat Iglesias la seva primera intervenció."Dissimuli una mica això de que negocia amb nosaltres perquè no li queda més remei", ha dit Iglesias sense entrar massa en el fons del discurs de Sánchez, que ha basculat entorn el programa electoral del PSOE. Sí que ha demanat aprofundir en les polítiques d'igualtat, participar en les polítiques d'estat i una política fiscal més progressiva. El cap de l'executiu ha intentat sortir al pas recordant que als ajuntaments ja governa el més votat si no hi ha majories absolutes i que a la dreta només li demana responsabilitat.Sánchez ha indicat que està disposat a assumir el no acord amb Iglesias i li ha recordat que hi ha altres opcions per evitar unes eleccions, com ara un pacte limitat a la investidura. Entre "votar amb la dreta" i partir-se el govern, ha dit, hi ha terme mig. Busca espolsar-se la pressió. "Si no ens posem d'acord meditin vostès el seu vot i facilitin almenys un govern progressista els propers quatre anys", ha afirmat.Això ha fet que el debat pugés de to. Iglesias ha enumerat totes les renúncies que ha hagut de fer, començant per ser ell mateix al govern i tots els no del PSOE a implicar-se en els assumptes polítics més rellevants. Així l'ha instat, alçant la veu, a explicar "què és el que ha ofert" i, davant les referències de Sánchez a que no plegar-se a les seves exigències és anar a unes noves eleccions, ha afirmat que Podem "no es deixarà ni trepitjar ni humiliar".Iglesias també ha lamentat "el veto" contra ell i que Sánchez no hagi parlat de Catalunya i sí de Veneçuela mentre l'instava a rectificar les seves afirmacions. També ha intervingut el portaveu dels comuns, Jaume Asens, que ha lamentat la manca d'alçada de mires i "sentit històric" de Sánchez per posar-ho fàcil per un pacte d'esquerres. El diputat per Barcelona ha afirmat que no cal compartir el que diuen els independentistes per defensar-se els drets o estar en contra de l'aplicació del 155.Asens ha explicat que cal "assumir el repte la meitat dels catalans, que volen marxar d'Espanya, que hi ha una alternativa, que hi ha una proposta". "Catalunya es mereix un govern d'Espanya que escolti i pregunti, no una paret que tota l'estona amenaça", ha acabat. Asens ha parlat de drets i d'escoltar els catalans, però no de referèndum o de presos. A Sánchez, però, no li ha agradat i ha afirmat que la posició que els comuns han defensat els darrers anys no es pot obviar a l'hora de fer polítiques d'estat, "que no són pactes als ajuntaments".

