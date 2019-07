La resposta de l'alumne que ha citat Sánchez: «Orgullós que em posi d'exemple però no em poso en política»

Carlos Rodríguez, el jove de Torrevella (País Valencià) amb millor nota a la selectivitat aquest curs 2018-2019 d'Espanya, s'ha mostrat "content" i "orgullós" que el president del Govern en funcions, Pedro Sánchez, l'hagi posat com a exemple que el sistema educatiu "treu el millor de cadascú", però ha evitat fer una valoració política.En declaracions a Europa Press, Rodríguez ha insistit que nota cert respecte e a l'hora de comentar la menció que el candidat a la Presidència del Govern li ha fet en el debat d'investidura i ha subratllat que ell no vol "ficar-se en política". "Em sento content i orgullós que em posin com a exemple, però més enllà d'això, no em poso en política", ha asseverat.Això no obstant, s'ha mostrat "totalment d'acord" amb l'afirmació de Sánchez que el sistema educatiu "pot treure els millor dels joves", però sense valorar si el model que proposa el candidat és el que millor reflecteix és el cas. Rodríguez estudiarà el pròxim curs Dramatúrgia i, per tant, no necessita la seva nota de 14 punts sobre 14 per realitzar els seus estudis a la Reial Escola Superior d'Art Dramàtic de Madrid. El president en funcions ha valorat la decisió d'aquest jove i ha manifestat en el Ple del Congrés que li "emociona" que hagi triat "el que mou els seus somnis"."Ha triat el que mou els seus somnis, i per això està l'educació, per treure el millor que cadascú pot donar a la societat i a si mateix", ha subratllat Sánchez.

