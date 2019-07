Per motius aliens a la nostra voluntat ara mateix no podem emetre des dels estudis centrals. Esperem poder tornar a emetre aviat — RAC1 (@rac1) July 22, 2019

⚠️‼️ Tenim problemes tècnics. Tornarem a restablir l'emissió de seguida que sigui possible.‼️⚠️ — RAC105 (@rac105) July 22, 2019

RAC1 i RAC105 han patit un tall en l'emissió aquest dilluns a les cinc de la tarda. Segons apunta El Periódico , la interrupció hauria estat provocada per un tall de llum. A hores d'ara encara és impossible escoltar les dues emissores.La seu del grup Godó, a l'avinguda Diagonal de Barcelona, es veu afectada per aquesta problemàtica i, de fet, és impossible també escoltar les emissores a través d'Internet. Actualment s'està treballant per poder retornar a la normalitat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor