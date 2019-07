Netflix estudia una subscripció «low cost» per a mòbils

Netflix ha confirmat que a finals de l'any 2019 llançaran una nova opció de subscripció low cost que permetrà consumir contingut en streaming des de mòbils o tauletes. Segons el portal especialitzat Xataka , aquest tipus de subscripció no és nova: l'any 2018 la companyia va començar una sèrie de proves en diversos països emergents i ara ha pres la decisió de llançar-ho de manera oficial, però inicialment no arribarà a tot el món.El CEO de Netflix, Reed Hastings, ha explicat que el preu d'aquesta opció serà d'uns quatre dòlars i permetrà accedir a les sèries i pel·lícules a través de mòbils. Segons Código Nuevo , ara per ara aquesta opció estarà disponible a la Índia, però es podria expandir al mercat europeu i nord-americà. I per què és més barat? Els continguts només es podran veure una vegada i amb una qualitat menor a l'habitual (però suficient per a les pantalles de smartphone).No se sap encara si aquest nou pla de Netflix permetrà mètodes de transmissió com ara Chromecast o Airplay, de manera que puguis veure els continguts del mòbil a través de l'ordinador o la pantalla de la televisió.

