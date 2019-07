Detingut per cruspir-se 400 euros en marisc a Formentera... i no poder-los pagar

Li podria haver sortit molt bé, però l'efecte va ser tot just el contrari. Un turista italià va decidir dimecres passat gaudir d'un àpat de luxe a Formentera a base de marisc... i intentar sortir de l'establiment sense pagar. El que es coneix, col·loquialment com un "sinpa" (del castellà "sin pagar). L'home va endrapar ni més ni menys que l'equivalent a 400 euros i després va voler sortir del restaurant sense fer massa soroll i sense demanar el compte. Però els amos del restaurant el van enxampar, i van avisar la Guàrdia Civil.L'estratègia del turista al restaurant Es Molí de Salt, segons recull El Mundo , podria haver-se quedat en "lleu" de no haver superat els 400 euros. Però l'italià va superar la xifra, i això implica que es podria enfrontar a una pena de presó que oscil·la entre els sis mesos i els tres anys de presó. Els responsables de l'establiment, segons el diari, més enllà de quedar-se sorpresos pels fets també van quedar impactats veient la capacitat d'endrapar del turista, ja que va passar-se diverses hores menjant. Dijous va passar a disposició judicial, quan va quedar provada la seva insolvència. Ara ha quedat en llibertat amb càrrecs, però s'estan estudiant els antecedents. En cas de demostrar-se, la pena podria arribar als sis anys de presó.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor