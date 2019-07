​Així treballen els Mossos d'Esquadra com a policia de proximitat

Amb el model de policia de proximitat promouen la participació del ciutadà en la seva pròpia seguretat

Amb la policia de proximitat els Mossos d'Esquadra copsen les principals inquietuds, dubtes i demandes a peu de carrer​

Tots els agents dels mossos, treballin on treballin, actuen tenint en compte el model de policia de proximitat. Foto: Departament d'Interior

El contacte proper i constant amb la ciutadania, així com la proximitat geogràfica, permeten una relació fluïda i cordial. Foto: Departament d'Interior

Mediació, la gestió alternativa del conflicte



La mediació del cos de Mossos d’Esquadra és pionera a nivell internacional en aquest camp, on la resolució dels problemes a través de la gestió positiva permet reduir la conflictivitat social.



La policia manté contacte continuat amb col·lectius de signe ben divers amb l’objectiu d’identificar interlocutors vàlids i establir canals de comunicació fiables.

Es pretén no només evitar i resoldre problemes, sinó també evitar l’escalada d’enfrontaments, així com conèixer i incidir en les seves causes per tal de reduir la conflictivitat.



Per exemple, en el cas d'una reivindicació pública, els Mossos identifiquen interlocutors per crear espais de diàleg i els assessoren sobre legislació i procediment administratiu a seguir, les formes recomanables perquè es desenvolupi la manifestació o concentració i les conseqüències administratives dels incompliments.



Així mateix, els informen de les situacions de risc que es poden produir en contra de la seguretat dels participants i de terceres persones i negocien el desenvolupament dels actes reivindicatius per evitar els incidents.



En definitiva, treballen per garantir que tothom podrà exercir els seus drets fonamentals de manifestació i de lliure mobilitat en un ambient pacífic i, si és possible, amb la mínima intervenció de la policia.

Els Mossos d’Esquadra tenen un model policial de proximitat tal com pertoca a una policia adaptada a la nova realitat del segle XXI i que té en compte les necessitats de la ciutadania, les seves inquietuds i les seves demandes.El diàleg i la confiança és la pràctica habitual d’un sistema de seguretat d’un país modern, obert i en constant transformació. Els Mossos treballen per a la comunitat, i en aquest sentit la prevenció, l’assistència i l’auxili a les persones són un eix primordial en què s’inverteixen molts esforços, temps i dedicació.Amb el model de policia de proximitat promouen la participació del ciutadà en la seva pròpia seguretat fent-lo partícip mitjançant consells i mesures de prevenció, és a dir, treballen de manera transversal les polítiques preventives de seguretat.La policia de proximitat pròpiament dita està integrada pels Grups de Proximitat i les Oficines de Relacions amb la Comunitat.Gràcies a les unitats de proximitat els Mossos tenen una presència molt activa a tot el territori, als barris i pobles, i en espais tan importants com els mercats, comerços o escoles, entre molts altres.El contacte proper i constant amb la ciutadania, així com la proximitat geogràfica permeten una relació fluïda i cordial que apropa el servei policial a les persones, base del servei i del compromís d’aquesta policia.Amb la policia de proximitat els Mossos d'Esquadra copsen les principals inquietuds, dubtes i demandes a peu de carrer i transformen els problemes en solucions.Els agents de les diferents oficines de relacions amb la comunitat de tot Catalunya tenen una relació i contacte permanent amb els representants socials: associacions de comerciants, entitats veïnals i familiars, representants religiosos o ens culturals, entre d’altres.També, mitjançant xerrades, reunions i taules rodones es donen a conèixer les principals preocupacions de la comunitat i s’orienta l’activitat policial a millorar l’entorn i fomentar relacions lliures de conflictes. En el darrer any han fet més de 100.000 contactes i han arribat a més de 371.000 persones arreu de Catalunya.Els Mossos d’Esquadra ofereixen constantment consells de seguretat útils i situen la prevenció com a objectiu primordial de la policia. Es reparteixen tríptics amb mesures d’autoprotecció pensats i elaborats específicament per als col·lectius vulnerables als quals s’adrecen: gent gran, joves, nouvinguts, etc.; o sobre temes concrets que poden preocupar als diferents col·lectius: vacances segures, domicilis segurs i internet segura, entre d’altres.A banda de les dues unitats esmentades, tots els mossos, treballin on treballin, actuen sempre tenint en compte el model de policia de proximitat. En aquest sentit, l’atenció personalitzada a les víctimes i la mediació són també dos pilars d’aquest model.Els agents dels grups d'atenció a les víctimes disposen d’una formació específica per dur a terme la seva tasca: fer la protecció, seguiment i assessorament de les persones víctimes de la violència domèstica i de gènere.Mitjançant la detecció de casos de maltractament, s’ofereix a les persones que el pateixen un acompanyament molt professional i sensibilitzat que va més enllà de la protecció.Els grups d’atenció a les víctimes també s’orienten a la protecció, assistència i seguiment de les persones que pateixen delictes d’odi i discriminació.

