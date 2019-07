Detenen quatre persones pels enfrontaments davant el centre dels menors no acompanyats del Masnou

Els Mossos d’Esquadra han detingut quatre persones pels enfrontaments que el passat 4 de juliol va haver davant el centre dels menors estrangers no acompanyats que hi ha al Masnou (Maresme). Les detencions s’han fet aquest dilluns al mateix municipi del Masnou i a Alella.Segons ha pogut saber l’ACN, entre el grup d’arrestats hi ha persones relacionades amb la manifestació contra els menors no acompanyats i també defensors dels menors tutelats. A tots quatre se’ls investiga per un delicte de desordres públics. Alhora, un dels arrestats també està investigat per un delicte d’odi i un altre d’ells està acusat de resistència i atemptat a agents de l’autoritat.