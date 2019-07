Mor un motorista en xocar contra una ambulància a Vila-seca

Un motorista ha mort aquest dilluns a primera hora de la tarda en un accident de trànsit que ha tingut lloc quan la seva motocicleta i una ambulància de transport sanitari han col·lidit per causes que s'investiguen. Els serveis d'emergència han rebut l'avís de l'incident a les 14.53 h. Segons les primeres informacions, la motocicleta ha topat amb l'ambulància al quilòmetre 6 de la carretera C-31B, entre Salou i Tarragona.Segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT), els Bombers han hagut de treballar per excarcerar el motorista, mentre que efectius del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) han fet maniobres de reanimació. Malauradament, el motorista ha resultat mort. En l'accident han treballat quatre patrulles dels Mossos d'Esquadra, dues dotacions dels Bombers i tres ambulàncies del SEM.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor