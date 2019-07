25 detinguts i 80 mòbils recuperats en el dispositiu que hem fet durant @SonarFestival. Si ets un dels afectats denuncia i contacta amb la comissaria de l’Hospitalet. Assegura’t de tenir la factura o l’IMEI https://t.co/jtZYFAWPSh pic.twitter.com/GNmQP5JYxA — Mossos (@mossos) July 21, 2019

Si vas anar al Sónar i et van robar el mòbil, aquesta informació t'interessa. Els Mossos d'Esquadra han recuperat 80 telèfons que es van robar durant el festival, i també han estat detingudes 25 persones per delictes de furt i contra la salut pública.Segons recull RAC1 , les dues darreres detingudes eren dues dones de 24 i 31 anys que juntes havien robat 23 mòbils plegades, i que portaven peces metàl·liques per extreure les targetes SIM. D'aquesta manera era més difícil trobar els propietaris dels aparells.

