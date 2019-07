Els treballadors de l’Hospital Moisès Broggi adverteixen que a Urgències viuen un «col·lapse permanent»

El comitè d’empresa de l’Hospital Moisès Broggi de Sant Joan Despí (Baix Llobregat), ha denunciat públicament que el servei d'Urgències es troba en una situació de "col·lapse permanent".A través d’un comunicat del sindicat UGT, els treballadors asseguren que la saturació ha passat de ser puntual a ser un fet "normalitzat" al llarg de tot l’any. Assenyalen com a exemple el temps d’espera dels pacients, els quals asseguren que passen "fins a cinc o sis dies" atesos en un passadís a l’espera de ser traslladats a un llit. Al mateix temps, també lamenten que les infermeres arriben a assumir més de 30 pacients en moments de pics de feina.

"No es pot assegurar una assistència de qualitat i es posa contínuament en risc la seguretat del pacient i la salut física i psíquica del personal", adverteix el comitè en un comunicat difós aquest dilluns. Els treballadors també avisen que el personal viu una "fuga de personal" perquè part de la plantilla prefereix anar a treballar a altres centres on els ofereixen millors condicions laborals.



Per últim, el comitè d’empresa relata que la direcció de l’hospital ha comunicat als treballadors que aquest estiu es tancaran 68 llits. Un fet que, vaticinen, "agreujarà una situació que ja és insostenible".