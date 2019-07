Compromís s'abstindrà en la investidura de Sánchez si el PSOE no concreta la reforma del finançament

El candidat Pedro Sánchez no té garantit encara cap vot favorable a la seva investidura a excepció del suport del grup parlamentari socialista. I és que no només falta tancar un acord amb Unides Podem, sinó que el PSOE encara no ha segellat un pacte amb cap altre partit. Tampoc amb Compromís, amb qui semblava que la negociació estava més avançada, tal com ha informat el Diari La Veu. Segons han explicat fonts de la coalició valencianista, l'acord amb el PSOE està a prop, però de moment les diferències sobre els compromisos per a abordar de manera peremptòria la reforma del sistema de finançament autonòmic entrebanquen l'acord total. "En aquests moments queda un escull per superar per al vot favorable de Compromís: la falta de concreció del PSOE en matèria de finançament autonòmic, per la qual cosa Compromís es troba en l'abstenció fins que el PSOE corregisca i concrete aquest punt", assenyala la formació en un comunicat.La resta de punts posats sobre la taula per Compromís sembla que han trobat l'encaix en el programa de govern del PSOE. De fet, ja el passat dimecres, 17 de juliol, després de la reunió que van mantindre el portaveu de Compromís al Congrés, Joan Baldoví, i el secretari d'Organització del PSOE, José Luis Ábalos, els responsables d'ambdós partits van expressar l'avinentesa en la necessitat d'abordar les matèries negociades.Compromís va posar com a condició per a donar el vot favorable a la investidura de Sánchez l'aplicació de diverses "mesures socials estatals, polítiques concretes per a revertir la infrainversió al territori valencià i la correcció de l'injust sistema de finançament autonòmic", que també llasta el motor públic de moltes altres autonomies.En declaracions als mitjans després del discurs de Sánchez, Baldoví ha lamentat que ha escoltat "més apel·lacions al desbloqueig per part del PP i Ciutadans, que apel·lacions a qui el vam fer president del govern i el podem tornar a fer". Així doncs, ha remarcat les "absències als possibles socis" i ha assegurat que "sembla que el PSOE té la majoria absoluta". "Jo esperava, sincerament, alguna menció als possibles socis en aquesta investidura; com a mínim, a aquells que estem negociant amb el govern", ha reiterat.El diputat valencianista ha reconegut que la intervenció del candidat socialista ha tingut "coses positives" però també l'ha definit com "un discurs de les grans absències o mencions simbòliques" i ha destacat la qüestió catalana. "Que es parle de Veneçuela però no de Catalunya em sembla simptomàtic, quan és un dels principals problemes que tenim ara mateix al país", ha argumentat.Amb tot, el principal escull de Compromís per a donar suport a Sánchez és la qüestió del finançament, a la qual s'ha dedicat "a penes quatre segons". "I no ho dic perquè siga un dels principals problemes dels valencians, sinó perquè moltes de les polítiques anunciades hui per Sánchez són competència de les autonomies; cal desbloquejar el finançament perquè es puguen fer", ha expressat Baldoví.El diputat de Compromís ha confirmat als mitjans congregats al Congrés que el seu vot serà l'abstenció "mentre no s'arribe a un acord sobre el finançament autonòmic". Tot i aquestes declaracions, a les 17.00 hores es reunirà l'executiva de la coalició per a acordar definitivament el sentit del vot en el ple de dimarts.

