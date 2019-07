VÍDEO Denuncien Vueling per impedir l'embarcament a una dona per l'escot que portava

Hoy la maravillosa compañía @vueling le ha prohibido el embarque a mi hermana simplemente por llevar un body escotado. Varias personas le han dejado ropa para que se “tapase” y aun así no la han dejado subir. pic.twitter.com/wxiYguA4qt — Erl. (@olgacrvnts) July 21, 2019

La pasajera iba en bañador. La respuesta a la petición de la agente de handling ha sido abusiva y es la única razón por la que se ha decidido llamar a la autoridad competente y que no volase. 3/3 — Vueling Airlines (@vueling) July 21, 2019

L'associació FACUA-Consumidors en Acció ha denunciat aquest dilluns l'aerolínia Vueling a l'Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA) i l'Agència Catalana de Consum (ACC), on hi té seu la companyia, per impedir l'embarcament a una passatgera, acusant-la de dur una peça de roba escotada. L'associació titlla d'"aberrant" l'actitud de la companyia i veu discriminatòria la decisió a l'hora de denegar-li l'accés a l'avió, ja que cap normativa prohibeix actualment el pas dels passatgers segons la roba -sempre que no vagi en contra de l'ordre públic-. L'acompanyant de la dona a qui li han barrat el pas ha gravat l'escena i ho ha compartit a través de les xarxes.Els fets han tingut lloc a l'aeroport de Mallorca, en un avió que tenia com a destí Barcelona. Tot va començar quan una tripulant de la companyia va indicar a la dona que "no l'acceptaven" per la seva manera de vestir. Malgrat que la resta de passatgers no hi tenien cap inconvenient i fins i tot van deixar-li roba perquè "es tapés", Vueling no va deixar que la dona embarqués.FACUA considera "inadmissible" aquest comportament i exigeix a les autoritats competents que sancionin "contundentment" la companyia aèria per vulnerar els drets de la usuària discriminant-la per la seva manera de vestir. Vueling ha volgut respondre a través de les xarxes socials, i ha al·legat que les condicions de transport "és igualitària per a homes i dones". "La passatgera anava en banyador", argumenta.L'associació assenyala que és l'actitud de la companyia la que resulta del tot abusiva i recorda que les condicions contractuals del tot ambigües recollides en els contractes d'adhesió no poden justificar aquesta situació i sempre la seva interpretació ha d'anar a favor de la part més feble, al consumidor.

