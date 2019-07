ERC veu el discurs de Sánchez «irresponsable i negligent» per manca de referències a Catalunya i a Podem

El portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, ha qualificat el discurs inicial del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, en la sessió d'investidura "d'irresponsable i negligent" per manca de referències a Catalunya i a Unides Podem.Rufián ha lamentat que només hagi dedicat 3 segons als hipotètics socis de govern, en referència a Unides Podem, i que no hagi tractat "el principal conflicte polític que té sobre la taula com a president del govern", en referència a Catalunya. Amb aquest discurs, Rufián ha considerat que l'allunya d'un acord per un govern de coalició però ha afegit que encara li queda temps per rectificar. El portaveu dels republicans a la cambra alta també li ha retret que hagi parlat com si tingués majoria absoluta.D'altra banda, ha afirmat que el paquet de mesures socials que ha plantejat Sánchez "sona bé" i ha recordat que històricament ERC ha donat suport a les iniciatives que signifiquen "dignificat la vida de la gent, visqui o visqui".Rufián ha valorat positivament "l'ambient de preacord" del cap de setmana i que les dues formacions es reuneixen "sense filtracions, sense amenaces ni tuits". Però ha lamentat que el to del discurs de Sánchez "allunyi" l'acord. "No ha fet referència ni als socis ni a Catalunya. La bona notícia és que queda debat d'investidura i esperem que ho arregli", ha resumit.Pel que fa al sentit del vot dels diputats d'ERC, Rufián ha insistit que no bloquejaran la investidura i que aposten per fer política i retornar-la "d'allà on no hauria d'haver sortit mai". "Estem condemnats li agrada més o menys a parlar i dialogar. I sobretot, collar-nos a una taula de diàleg", ha afegit.

