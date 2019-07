La Fiscalia eleva a 8,5 anys la petició de presó per a Rato per la sortida a borsa de Bankia

La fiscalia anticorrupció ha elevat a 8,5 anys la petició de pena de presó per a l'exministre i expresident de Bankia, Rodrigo Rato, en el judici per la sortida a borsa de Bankia. En les conclusions provisionals, el ministeri públic acusava Rato d'estafa a inversors, pel qual demanava 5 anys de presó.Ara, amb les conclusions definitives, també l'acusa de falsedat comptable, motiu pel qual li eleva la petició d'anys de presó. A més, la fiscalia també ha afegit més acusats al seu escrit. Si inicialment acusava a 5 persones, ara ho fa contra un total de 14, entre els quals l'exministre popular Ángel Acebes, per qui demana 1 any i mig de presó per falsedat comptable.