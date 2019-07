Casado furga en les aliances de Sánchez: «La declaració de Pedralbes està congelada?»

El líder del PP, Pablo Casado, ha estat l'encarregat d'encetar el torn d'intervenció dels grups parlamentaris. Casado ha estat dur en la rèplica al discurs de Pedro Sánchez , a qui ha acusat d'indefinició. Pel dirigent popular, molt crític amb la figura del candidat a la presidència, no haver fet referència a Catalunya ni als "socis" independentistes és un exercici negligent perquè no ha estat clar: "Dues hores de discurs per no dir res. Bé, quasi res". Casado ha demanat explicacions al seu adversari sobre les aliances que teixeix: "No ha dit res de Catalunya. Tots els espanyols el que volem recordar-li és que vostè ha estat president del govern amb unes aliances contra l'Estat", ha insistit. "La declaració de Pedralbes està congelada, aparcada o oblidada?", s'ha preguntat.En l'inici del seu discurs, el cap de files del PP ha lamentat que Sánchez hagi "ignorat els seus socis habituals" -en referència a Unides Podem, però també a ERC i Junts per Catalunya-, i també que hagi "exigit als adversaris" que permetin la formació de govern i no bloquegin el Congrés. "Ens ha dit que no molestem", ha reblat Casado, que s'ha qüestionat "on són els suports reals del PSOE per iniciar la legislatura i retenir la Moncloa. "A part d'una macedònia de generalitats, s'ha guardat les cartes a la mà", ha afirmat per referir-se a l'absència de Catalunya i de missatges a Unides Podem en el discurs de l'aspirant a la presidència.Amb aquest argumentari, Casado ha pretès tombar la capacitat de Sánchez per liderar un projecte. d'estat "Això és una sessió d'investidura, no d'impostura", ha etzibat al líder socialista. "Amb els radicals pot ser investit, però no governar", li ha recordat a Sánchez per advertir-lo de quina és la percepció que té el PP de l'esquerra alternativa i de l'independentisme.Casado ha barrejat la figura de l'indult amb les aliances que diu que aspira a construir Sánchez. "Per què ha estat ocultant la realitat?", li ha preguntat al líder del PSOE. Pel president del PP, el PSOE estaria pensant en la modificació de la llei de l'indult per afavorir l'independentisme."La reforma de la llei de l'indult és el que li va dir a Junqueras quan li va respondre que no es preocupés?", s'ha preguntat.En el torn de rèplica, l'aspirant a la presidència del govern espanyol ha recriminat a Casado els seus retrets per l'absència de referències a Catalunya. Sánchez ha dit que el PP utilitza Catalunya amb "deslleialtat" i li ha recordat que, quan el govern de Mariano Rajoy va sol·licitar el suport del PSOE per aplicar l'article 155 de la Constitució, els socialistes van donar-hi suport. "L'independentisme no té una majoria social", ha afirmat el dirigent socialista en la resposta a Casado, a qui ha acusat de "viure el conflicte territorial". "En busquen un rèdit electoral", ha completat.A diferència de la seva intervenció inicial, Sánchez s'ha deixat anar en el seu diagnòstic sobre la carpeta catalana. Ha expressat que a Catalunya s'ha produït un "deteriorament de la convivència" i que el conflicte s'ha de resoldre "entre catalans" -explicacions que no ajudaran a una entesa amb les forces independentistes- i ha defensat que posarà en pràctica un "projecte de regeneració progressista d'inspiració europeista".El candidat a la presidència ha subratllat que l'única opció que li queda a Casado és "abstenir-se". "Parla com si no haguessin passat les eleccions del 28 d'abril. Però després del 28 d'abril només té dues opcions: o govern sí o govern no; o govern o eleccions. I s'ha de mullar. Ha de decidir el que vol fer, senyor Casado". En l'intercanvi dialèctic, Sánchez s'ha preguntat si el seu rival pretén "bloquejar Espanya". "No li demano que s'abstingui gratis", ha puntualitzat. En tot moment, el candidat socialista ha separat el PP de Ciutadans i Vox. "Un partit com el seu ha de fer un servei a Espanya. Ha d'abstenir-se", ha detallat.Contundent en la seva anàlisi sobre Catalunya, el líder dels populars ha arribat a afirmar que "el problema a Catalunya és jurídic, no polític", una declaració rebatuda per Sánchez, que hi veu una "crisi política". "Vostè vol revalidar els suports de la moció de censura", ha afegit el cap de files del PP en el seu torn. Casado ha recordat que el projecte d'Espanya "s'ha de defensar en aquest hemicicle". "Ara s'està lliurant la continuïtat de la història d'Espanya. Vol presidir una nació que els seus socis deploren", ha afegit."No li donarem suport per revalidar una de les etapes més fosques de la nostra història recent", ha recalcat el president del PP per referir-se a les aliances amb les quals Sánchez va ser investit i la suposada complicitat amb les forces independentistes. En tot moment, el discurs de Casado ha fet referència a la cimera de Pedralbes, la segona de les úniques reunions mantingudes entre Sánchez i el president de la Generalitat, Quim Torra.

