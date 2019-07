Barcelona Global assenyala la inseguretat i el turisme descentralitzat com punts claus per al pròxim mandat

Barcelona Global ha assenyalat la inseguretat i la descentralització del turisme en el temps i en l'espai com a principals eixos a tenir en compte durant el pròxim mandat en la presentació de l'informe 'Turisme i ciutat, un repte compartit a gestionar ara'.En aquest sentit, el president, Pau Guardans, ha remarcat, en referència a la moratòria hotelera, la necessitat de "gestionar el turisme més enllà de la pura prohibició" perquè es converteixi en una "oportunitat".Per altra banda, l'informe també destaca la necessitat de reformular 'Turisme de Barcelona' per involucrar-hi més actors que "explicitin millor el que és ara la ciutat". A més, Guardans ha obert la porta a impulsar des de Barcelona Global instruments alternatius per promocionar la ciutat en cas que aquesta modificació no arribi a bon port.

