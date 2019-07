La comissió d'investigació de l'1-O citarà víctimes, responsables policials i experts

El diputat de la CUP Vidal Aragonès ha explicat els tres grups de persones que tenen previst citar a comparèixer quan es creï la comissió d'investigació. Considera "sa i necessari" que persones que van patir la violència "psíquica o física" expliquin la seva experiència al Parlament.D'altra banda, volen que els que són responsables d'aquesta violència vagin a la cambra catalana. "Ells hauran d'explicar per què no volen comparèixer i intentar justificar el perquè dels modus operandi", ha avisat Vidal Aragonès davant la possibilitat que responsables del govern espanyol de Mariano Rajoy declinin comparèixer-hi, com ja ha passat recentment en altres comissions d'investigació al Parlament com la del 155 o del cas Castor.En un tercer nivell, les formacions que donen suport a la creació de la comissió d'investigació creuen que també s'han de citar experts en "violència institucional" per tal que expliquin què passa anys després i donin recomanacions sobre com es pot reparar. Segons ha remarcat Aragonès, les persones que van patir aquesta violència es mereixem una "forma de reparació".Els representants de les formacions han assegurat que encara no han entrat a valorar els noms de les persones que se citaran i que s'han limitat a acordar quin tipus de col·lectius volen que hi participin.El vicepresident primer del Parlament, Josep Costa (JxCat), ha explicat que han esperat que acabés el judici al Tribunal Suprem als presos polítics per a formalitzar la comissió perquè no era el més adequat que coincidissin, però que creuen que ara cal posar "llum i taquígrafs" a l'operatiu de l'1-O.Ha explicat que volen que hi hagi una explicació oficial a la violència de l'1-O perquè en el judici al Suprem s'ha volgut "desenfocar i tergiversar el que va passar aquell dia" i per això mateix considera que és el moment d'impulsar aquesta comissió d'investigació.