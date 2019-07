La falta de referències de Sánchez a Catalunya acosta JxCat al «no» a la investidura

La portaveu de Junts per Catalunya al Congrés, Laura Borràs, s'ha mostrat sorpresa per la manca de referències a Catalunya durant el discurs d'investidura . "La primera conclusió a què arribem és que Catalunya no és Espanya", ha ironitzat. "L'única menció explícita per demanar algun tipus de suport ha estat cap a la bancada conservadora", ha afegit, i ha lamentat que el president del govern en funcions no tingui cap mena de "sensibilitat" respecte dels que estan vivint els catalans, amb la presó i l'exili.Borràs ha dit que Junts per Catalunya "escoltarà" la proposta que es pugui fer amb Unides Podem, i que conjuntament amb els diputats suspesos -actualment a la presó de Soto del Real- decidiran el sentit del vot. Ara per ara, la formació es decanta pel "no".Abans del discurs, la líder independentista ha lamentat que el PSOE no s'hagi posat en contacte amb JxCat i ha afegit que qui aspira a ser president del govern espanyol hauria d'haver fet una roda de contactes, també amb el partit independentista. Borràs ha explicat que després d'escoltar el discurs d'investidura de Sánchez, parlaran amb els presos de JxCat a Lledoners a través d'advocats i que decidiran la posició del grup a Madrid conjuntament amb Torra i Puigdemont.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor