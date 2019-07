Rivera acusa Sánchez de pactar amb una «banda» que vol liquidar Espanya

El líder de Ciutadans, Albert Rivera, ha intervingut en el debat d'investidura al Congrés en resposta al discurs fet aquest matí per Pedro Sánchez. Rivera ha titllat de "teatre pur" l'actuació de Pedro Sánchez i ha anunciat que "explicaria als espanyols el pla Sánchez", que "s'està negociant a l'habitació del costat" en referència a les negociacions del PSOE amb Podem. Un pla que, segons ell, és bo per Sánchez i els seus "amiguets", però no per les famílies espanyoles.Ha assegurat que el candidat socialista només vol "estigmatitzar mitja Espanya" i deslegitimar els opositors considerant-los "feixistes". "Si els espanyols moderats es donen la ma, vostè no és president", ha exclamat. Rivera ha dit que ningú l'ha empès, al líder socialista, a pactar amb els nacionalistes a Navarra i a les Balears, sinó que "s'hi ha llançat en tromba".Rivera ha acusat Sánchez de pactar amb una "banda", que porta temps operant i que vol "liquidar Espanya". És el de Sánchez "un pla per una dècada" i per això ha considerat que cal votar "no" a aquest pla més que no pas a la investidura. Ha negat que Sánchez presentés la seva moció de censura per la corrupció del PP. Si fos així, ha dit, ha preguntat a Sánchez si dimitirà en cas que es condemni el seu partit pel cas dels ERE. "Si es compromet a fer-ho, començarem a parlar", ha assegurat el líder taronja. Ha afirmat que "hi haurà oposició en aquesta cambra, com a mínim per part de Ciutadans".Rivera ha rebutjat les crítiques sobiranistes a Sánchez per no dir res sobre Catalunya en el seu discurs: "No ha dit ni una paraula, però se li ha entès tot". El líder de Ciutadans ha afirmat que "amb els qui volen liquidar el nostre país no hi ha res a dialogar. Vostè fa a l'inrevés. No parla amb els constitucionalistes però sí amb els separatistes". Rivera ha assegurat que l'aplicació del 155 a Catalunya "va ser democràcia".Ha dit que si Sánchez es vol repartir TVE o els jutges i el poder judicial, "truqui a Casado, a mi no em truqui". Ha dit qu des de l'oposició, Ciutadans "liderarà els pactes d'Estat". Ha acusat el candidat socialista d'"insultar" els constitucionalistes.Com ha fet també abans Pablo Casado, ha insinuat moviments de Sánchez de cara a un possible indult als dirigents sobiranistes i ha llançat a Sánchez la pregunta de si indultarà els presos polítics si són condemnats, exclamant de manera retòrica: "Respectarà la sentència dels colpistes?".Ciutadans ha acusat l'erosió d'aquests mesos, quan la seva aposta per un "no" rotund a Sánchez a la investidura i la política de pactes amb l'extrema dreta de Vox ha accentuat les escletxes dins del partit. Figures destacades en el partit taronja, des de fundadors amb autoritat com Francesc de Carreras o joves dirigents que prometien, com Tony Roldán, han abandonat el partit els darrers dies. D'altres, com l'eurodiputat Luis Garicano, romanen en l'organització però distants de Rivera.Amb aquest rerefons, Rivera ha parlat avui al Congrés. Ho ha fet després que intervingués el líder del PP, Pablo Casado, qui ha fet un discurs dur però amb un to ponderat, i amb qui el president de Ciutadans competeix per liderar la dreta espanyola.En la seva rèplica, Sánchez li ha retret l'estil insultant, que "només demostra la seva capacitat de menysteniment". El líder socialista i candidat a la Moncloa ha assegurat que la democràcia requereix respecte als adversaris. Li ha reclamat, com abans ha fet amb Casado, que s'abstingui en la investidura.Sánchez ha fet referència a la crisi interna que travessa Ciutadans, de la qual ha dit que "sembla La gran evasió". Sobre l'afirmació de Rivera que el candidat socialista fa "pur teatre", ha respost que "el pur teatre és pactar amb Vox i aparentar ser moderat". Li ha negat la possibilitat de liderar l'oposició recordant que després de quedar primers a Catalunya, "han fugit, abandonant el constitucionalisme".El líder del PSOE ha furgat en les contradiccions de Rivera incidint en els seus pactes amb l'extrema dreta, qüestionant el suposat liberalisme de Ciutadans. Ha recordat les exigències de Vox a Múrcia i a Andalusia i les seves mesures homòfobes per poder governar amb el PP i Cs.Rivera, en la seva resposta a Sánchez, li ha retret al candidat socialista els seus pactes amb Junts per Catalunya a la Diputació "i amb Quim Torra, de qui va dir que era el Le Pen de la política espanyola". Ha afirmat que Sánchez ha tornat a treure el "comodí" de Franco i que no s'han de fer homenatges a "dictadors morts, però tampoc vius, com Maduro, o a terroristes".En la seva intervenció final, Pedro Sánchez tan sols ha dit: "Ens ha quedat clar".

