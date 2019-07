Maragall critica el «desplaçament a la dreta» del govern de Colau amb els menors no acompanyats

El president del grup municipal d'ERC, Ernest Maragall, ha criticat aquest dilluns el "desplaçament a la dreta" del govern de Barcelona i ha apuntat que la proposta del tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Batlle, del "retorn assistit" als menors no acompanyats és una "il·lustració" de la "vella ortodòxia de polítiques de seguretat" que representa Batlle."El concepte de retorn voluntari és susceptible de ser considerat, però no es pot considerar que sigui la solució al problema", ha dit Maragall, que ha defensat que la resposta a la qüestió ha de ser "positiva" i "inclusiva". El líder dels republicans es reunirà el dimecres amb l'alcaldessa Ada Colau. Serà la primera trobada en el marc de la ronda de converses amb els líders dels grups municipals anunciada per l'alcaldessa.Maragall s'ha erigit com "l'opció clarament progressista" a la ciutat davant el "desplaçament a la dreta" del govern municipal, que, per Maragall, "va de la mà d'un socialisme conservador". "Hi ha més un govern de Collboni i Valls que de Colau i Collboni", ha dit Maragall, que ha assenyalat que vol fer una "oposició de lideratge" en ser "el primer partit de la ciutat i del país".

