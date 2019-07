Un grup de hackers filtra milions de dades sobre els plans del servei d'intel·ligència rus

Un grup d'hackers ha filtrat prop de 7,5 terabytes d'informació d'una empresa contractista del servei d'intel·ligència rus (FSB) amb informació sobre plans interns, entre els quals hi ha els treballs per desanonimitzar la xarxa Tor.

El grup, conegut com 0v1ru$, va accedir als servidors de SyTech el passat 13 de juliol. Com expliquen alguns mitjans com ZDNet o Forbes, aquests hackers van deixar la seva empremta en la web del contractista, en la qual van deixar visible l'emoji de "yoba face", per donar a entendre que havien estat piratejats.

Però 0v1ru$ també va accedir a 7,5 TB d'informació sobre plans de la companyia relacionats amb el servei d'intel·ligència rus. Aquesta informació es va passar a un altre grup d'hackers, Digital Revolution, encarregat de la seva publicació i distribució als mitjans de comunicació.

BBC Rússia va ser un dels primers mitjans que va compartir aquesta notícia, que va qualificar de "la filtració de dades més gran de la història dels serveis d'intel·ligència russos".

Els plans exposats versaven sobre la desanonimització de la xarxa Tor (Nautilus-S), que ja es coneixia des del 2012, com ha matisat Forbes; l'eliminació de xarxes socials (Nautilus), o la recopilació de dades d'empreses russes (Mentor). També hi apareix un projecte per separar la Xarxa russa de la Web (Hope i Tax-3), que es va donar a conèixer a principis d'any.

