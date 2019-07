Ustrell estrenarà al setembre «Planta Baixa», el nou programa de migdia de TV3

#PlantaBaixaTV3 serà el nou magazín d'actualitat social i política amb @RicardUstrell, a @tv3cat 📺 Tot això és el que veuràs a partir de setembre 👇 https://t.co/D1o0douUE6 — Planta baixa TV3 (@plantabaixatv3) July 22, 2019

El nou programa de Ricard Ustrell per a la franja de migdies de TV3 ja té nom: Planta Baixa. S'emetrà de dilluns a divendres entre les 11:50 i les 13:55, entre Els Matins i el TN comarques, substituint la franja del programa 12-14 que presenta Carles Costa. Tal com va avançar NacióDigital , el nou programa de la televisió pública catalana i la productora La Manchester pretén ser d'actualitat, proper, molt a peu al carrer i sense tertúlies - sí que hi haurà, però, "espais de conversa" - i vol anar més enllà de la política

El plató serà un pis de planta baixa

Una de les novetats que aportarà el nou programa és que s'emetrà des d'un plató de TV3 que simularà un pis, en una planta baixa. Cada zona del pis tindrà una funció determinada. Al menjador, s'hi analitzaran les notícies més importants del migdia. A la sala d'estar, els temes d'interès social d'investigació pròpia. A la cuina, quatre periodistes especialitzats hi explicaran històries de medi ambient, feminismes, ciutadania, vida digital, etc. I l'altell és l'espai per a la reflexió, on aportaran la seva visió del món noms destacats del món del periodisme i de la universitat.



De fet, tal com va poder confirmar NacióDigital, la idea de disseny de plató és més propi de sitcom, sense la clàssica gran taula al mig presidida pel presentador. Hi haurà públic i molta presència i participació del carrer. "El plató es convertirà en un lloc molt quotidià, l'espectador veurà a través de la pantalla un espai amb molts elements que seran els mateixos que té a casa. Això definirà la forma i el contingut", explica Ustrell.

Un equip de joves periodistes

El programa estarà dirigit per Ricard Ustrell i Xavi Rossinyol, i sotsdirigit per Maiol Roger. El realitzador serà Xavi Garcia Balañà. Pel plató, hi passaran cada dia Cristina Solias, Xavi Canalias, Jordi Asturgó, Berta Torrades i Bea Duodu. Fora del plató, cobrint la informació política, hi haurà Dani Sánchez Ubart i Sandra Castells, i Tania Tapia, des de Madrid. Bàrbara Sedó i Edgar Sapiña seran els reporters dels temes socials. Completen la redacció Ricard Llenas, Xènia Santigosa i Marc Güell (guió) i Judith Arnalot i Aleix Serra (xarxes). L'equip de producció estarà dirigit per Gemma Tarragó, i comptarà amb Lourdes Sacasas, Franki Pereira i Sarah Contreras. Guillem Cabra assumeix la producció executiva de La Manchester.

El també director del Quatre Gats dibuixa un programa amb moltes connexions des de diferents punts, ritme alt i àgil, molta cura sonora i sense tertúlia. "No hi haurà la figura del tertulià, però sí espais de conversa", concreta.Les comparacions amb Al Rojo Vivo de La Sexta son -i seran- inevitables, però Ustrell, conscient del "repte arriscat" que suposen els migdies, on és costós fidelitzar l'audiència, té clar que el seu programa i el de Ferreras tindran poc a veure. "Farem periodisme proper i posarem molt més accent en temes socials que, per la darrera intensitat política, hem oblidat", argumenta.Ustrell, a preguntes d'aquest diari, defineix el programa amb quatre paraules de les quals pretén fer bandera la propera temporada a TV3: "Honestedat, pluralitat, periodisme... i un somriure".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor